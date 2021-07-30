Бузова назвала слова Орловой ложью. За нее вступилась Бородина

Напомним, в апреле 2021 года Ольга Бузова сообщила на своей Instagram-странице, что покидает проект "Дом-2", которому посвятила 17 лет. В мае ведущим шоу стал экс-возлюбленный Бузовой Давид Манукян.

В Instagram Бузова опровергла слова Орловой, назвав их ложью. За подругу и коллегу заступилась телеведущая Ксения Бородина:

"Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13:00, а в 20:00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе. Вечная ложь всех за***ла!" - написала она.

ФОТО: instagram.com/borodylia/olgaorlova

38-летняя Ксения Бородина также разместила скрины переписки и фото сценария программ, чтобы было понятно, что на площадке все ждали Бузову.