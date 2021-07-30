Бузова назвала слова Орловой ложью. За нее вступилась Бородина

В интервью Лауре Джугелии экс-солистка "Блестящих" и ведущая Ольга Орлова рассказала, что Бузова объявила продюсерам о своем уходе из шоу "Дом-2" буквально незадолго до съемок. В ответ звезда обвинила ее во лжи.
Напомним, в апреле 2021 года Ольга Бузова сообщила на своей Instagram-странице, что покидает проект "Дом-2", которому посвятила 17 лет. В мае ведущим шоу стал экс-возлюбленный Бузовой Давид Манукян.
В Instagram Бузова опровергла слова Орловой, назвав их ложью. За подругу и коллегу заступилась телеведущая Ксения Бородина:
"Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13:00, а в 20:00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе. Вечная ложь всех за***ла!" - написала она.
38-летняя Ксения Бородина также разместила скрины переписки и фото сценария программ, чтобы было понятно, что на площадке все ждали Бузову.
Галерея: Скриншоты из Instagram-аккаунта Ольги Орловой