Королева, Басков, Лещенко и другие: Игорь Крутой отметил день рождения в Турции. Кто к нему приехал?

Мероприятие вел Николавй Басков. Он не только говорил тосты, но и пел поздравительные песни. Также певец напоминал всем собравшимся об огромном вкладе композитора в развитие российской эстрады.

"Думаю, стоит сказать вслух, что мы отмечаем праздник великого человека. И Игорю нужно говорить эти слова сейчас, при жизни, а не когда-то потом", - цитирует Баскова Vesti.ru.

Среди гостей были не только родные и близкие Крутого, но и многочисленные звезды - Наташа Королева, Тарзан, Алсу, Николай Цискаридзе, Лев Лещенко и многие друге. Они веселились, танцевали и общались друг с другом.

Праздник продолжался до позднего вечера и завершился задуванием свечек на огромном торте.