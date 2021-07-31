Григорий Лепс о похудении и здоровье: "С позапрошлого года скинул 12 килограммов"

Григорий Лепс объяснил, что много раз худел.

"Однажды - со 105 до 68 килограммов за полгода. Но вынужденно, болел. А с позапрошлого года скинул 12 килограммов. Как? Надо перестать жрать. И все. На ночь не наедаться", - отметил он.

Артист пояснил, что до концерта он не ест. Ему так легче дышать и работать, когда желудок пустой. Не наедается Лепс и на ночь. В его рационе есть рыба, он не ест свинину, кофе пьет только утром. Сладости певец любит, но пытается себя сдерживать.

Что касается алкоголя, то звезда пытается сократить его потребление, ведь за годы нажито слишком много болячек: "Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами".

В феврале 2020 года СМИ сообщили, что Григорий Лепс перенес третью операцию на голосовых связках.

Напомним, в ноябре 2019 года министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на неопределенный срок запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд в Латвию.