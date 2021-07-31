"Розовый фламинго" - гимн необычному человеку: Cream Soda выпустили новую версию хита Свиридовой

В нем представлена дворянская охота, крепостные, есть что-то от мира "Алисы в стране чудес" и фильмов Марка Захарова, много перьев, красивые пейзажи, лошади и мушкеты. Кроме Александра Гудкова в клипе играет Евгений Понасенков, а роль розового фламинго, на которого все ведут охоту исполняет Никита Кукушкин.

Портал "Афиша Daily" поговорил с музыкантами, которые признались, что песня "Розовый фламинго" всегда была для них чем-то особенным. "Я тоже впервые услышал этот трек в детстве, смотря телевизор вместе с родителями. Тогда клип на него показался мне чем‑то интимным и эротическим", - признался Дима (Cream Soda).

Исполнитель фламинго актер Никита Кукушкин: "Точно не помню, чем эта песня была для меня в юности. Но сейчас, когда слушаю, я анализирую ее, как говорится, с высоты прожитых лет. Позабылось мое первое впечатление, но сегодня для меня "Розовый фламинго" - гимн необычному человеку, странному, непохожему на других".

Кукушкин поставил условие музыкантам, что ему необходимо обязательно сняться в главной роли в клипе на эту песню. По началу они отказались, но потом согласились.

Алена Свиридова призналась, что сначала не верила в успех, ведь у песни было множество ремиксов. Но Cream Soda "развернули музыку на 180 градусов и наполнили ее иным смыслом". Результат певица понравился!

Видео: Cream Soda & Алена Свиридова - "Розовый фламинго"

На момент написания статьи видео посмотрели свыше 400 тысяч раз. Ему поставили 38 тысяч лайков.

В интервью для RUS TVNET в 2020 году Свиридова объясняла, что если говорить о создании песни "Розовый фламинго", то этот образ придумала сама исполнительница.

"Я писала совершенно другую песню. Про какого-то странника... Я что-то себе повторяла... Какой-то небесный странник, и вдруг - розовый фламинго... "Розовый фламинго - дитя заката". Я увидела эту картинку, и дальше я ее просто описала. Я всегда так пишу песни. Я должна как кино какое-то увидеть в голове и понять, что там происходит, а дальше оно само диктует слова", - пояснила артистка.