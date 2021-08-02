Известная российская танцовщица впервые раскрыла роман и причины расставания с актером Биковичем

Ранее пара никогда официально не признавала свои отношения. 24-летняя Волошина подчеркивает, что актер не хотел афишировать их роман.

"Около года я жила не своей жизнью, так как была с ним в отношениях. Нужно было думать сугубо о его образе, репутации, которая является для него самым главным, но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога", - написала она в Instagram.

До последнего Арина надеялась, что в Милоше есть "что-то человеческое", но 31 июля "все развеялось окончательно". По словам девушки, Биковича все время заботила лишь его репутация и он думал только о себе.

"Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно если это касается близкого окружения", - указала она.

Когда стала появляться информация, что они вместе, танцовщица сразу предложила сказать, что не имеет к Милошу никакого отношения, чтобы не было проблем.

Но Бикович сказал: "Нет, ты что, это потом сработает против нас, когда мы расскажем про наши отношения. Если нас раньше заметят СМИ, тогда и не будем скрывать", - вспоминает Арина.

Она подчеркнула, что слушала все, что он ей говорил.

"На сегодняшний день я не являюсь его девушкой и не хочу больше к этому быть причастной, поэтому мне легче рассказать о сложившейся ситуации, чтобы больше никаких догадок и вопросов не было. Получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей о том, что меня убьют, чтобы я умерла, читать разного рода оскорбления - я устала", - резюмировала Волошина.

Стоит сказать, что о личной жизни Милоша Биковича всегда было известно мало. В 2016 году он встречался с российской моделью Сашей Лусс, но пара рассталась. После СМИ писали о его отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой, а в конце 2018 года говорили о романе с сербской моделью Барбарой Таталович.