Skyforger, Dagamba и другие выступят на масштабном кросс-жанровом фестивале этого лета Laivā

На сцену фестиваля поднимутся легендарная латвийская группа Skyforger, исполняющая свои композиции в жанре фолк-метал, и "хулиганы" классической музыки группа Dagamba, которая на фестивале отметит свой десятилетний юбилей.

Организаторы приятно взволнованы и не скрывают своей радости по поводу того, что фестиваль в сравнении с предыдущим годом получил очень широкий резонанс и будет гораздо масштабнее и мощнее.

Лидер группы Dagamba Валтерс Пуце делится своими эмоциями: "Я очень рад, что организуемый второй год подряд фестиваль Laivā заслужил признание и занимает значимое место в латвийской музыкальной индустрии. Интерес к кросс-жанровой музыке растет, и уже сейчас очевидно, что в этом году количество посетителей фестиваля почти удвоится. Мы готовим особенный концерт с особенными гостями, с которыми за десять лет нашего существования пережили счастливые и незабываемые моменты, они будут еще раз прожиты 14 августа на фестивале Laivā. Большая радость, что наш фестиваль пополнили такие фантастические музыкальные группы, как Madara, Элза Розентале с группой Bur Mani и, конечно, Skyforger!".

ФОТО: Пресс-фото

Элза Розентале, солистка группы Bur Mani, о возможности выступать на фестивале:

"Мы, команда группы Bur Mani, очень взволнованы возможностью музицировать на фестивале Laivā! Мероприятие, которое уже само по себе уникально, так как объединяет кросс-жанровых музыкантов, которыми также являемся мы. Наш музыкальный стиль объединяет народные латышские песни с современными мелодиями, добавляя звучание электронной музыки, словно прошлое переплетается с настоящим, где между строк можно увидеть будущее. Именно так я могу описать нашу музыку, которая мощно будет звучать над озером".

Элза также отметила организационную сторону фестиваля: "Хочу выразить благодарность организаторам за возможность для всех посетить фестиваль, которая "за бортом" не оставляет невакцинированных, где продумана безопасность каждого посетителя. Конечно, я рада возможности побезумствовать на сцене в 360°, что станет для нас вызовом и первым подобным опытом, а также самим с большим удовольствием послушать мощное звучание групп Dagamba и Skyforger!".

Первый фестиваль Laivā стал победителем Латвийского форума мероприятий Excellence Award 2020 в номинации "Самый выдающийся живой концерт нетрадиционной формы во время Covid-ограничений 2020 года".

Посетителям предлагаются разнообразные возможности посещения фестиваля - на лодках, моторных лодках, на SUP-досках или катамаранах, на общественном, персональном транспорте или велосипеде. Благодаря необычно расположенной сцене с обзором в 360°, на которой будут выступать артисты, фестивалем можно будет насладиться как с водной глади, так и с суши.

Начало концерта в 19:00, вход на территорию мероприятия - начиная с 17:00. Билеты можно приобрести во всех торговых местах Biļešu Serviss.

*Независимо от количества зрителей, находящихся на плавательном средстве, билет необходимо предъявить каждому посетителю фестиваля Laivā. *Организаторы мероприятия предлагают услуги аренды лодочных средств. Учитывая правила безопасности, установленные в стране, персоны, которые не переболели инфекцией Covid-19 или не прошли полную вакцинацию, смогут посетить фестиваль только на плавучих средствах передвижения. *Посетители мероприятия, переболевшие инфекцией Covid-19 или прошедшие полную вакцинацию, могут наслаждаться концертом как с волн озера, так и с суши.