Запись латвийского виолончелиста прозвучит в американском фильме

"В начале лета мне поступило предложение о сотрудничестве в рамках создания документального фильма о Бэрри Лопесе. Продюсеры проекта хотели использовать мою музыкальную запись Арво Пярта Fratres. Дело в том, что Арво и Бэрри были хорошими друзьями, и создатели фильма, просматривая на YouTube работы Пярта, попали на мой видеоклип из рижской церкви Святого Петра. Команде понравилось мое исполнение, и они связались со мной. Арво Пярт является одним из величайших композиторов на планете, а его сочинение Fratres стало его визитной карточкой в мире классической музыки", - рассказал Антон Троцюк.