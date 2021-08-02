Пн, 2.08.2021
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Кристина Тимановская, белорусская легкоатлетка

Запись латвийского виолончелиста прозвучит в американском фильме

Антон Троцюк ФОТО: Пресс-фото

Весной этого года в рижской церкви Святого Петра виолончелист из группы Dagamba Антон Троцюк снял клип на произведение Fratres эстонского композитора Арво Пярта. В конце лета выйдет документальный фильм Horizons о коллеге Арво, американском писателе Бэрри Лопесе, и одним из саундтреков стала запись Антона Троцюка, сообщает портал balticevents.info.

"В начале лета мне поступило предложение о сотрудничестве в рамках создания документального фильма о Бэрри Лопесе. Продюсеры проекта хотели использовать мою музыкальную запись Арво Пярта Fratres. Дело в том, что Арво и Бэрри были хорошими друзьями, и создатели фильма, просматривая на YouTube работы Пярта, попали на мой видеоклип из рижской церкви Святого Петра. Команде понравилось мое исполнение, и они связались со мной. Арво Пярт является одним из величайших композиторов на планете, а его сочинение Fratres стало его визитной карточкой в мире классической музыки", - рассказал Антон Троцюк.

Антон Троцюк ФОТО: Пресс-фото

Создателем фильма стал американский режиссер-документалист Джереми Сейфер. Он получил более 30 международных наград по всему миру. Премьера фильма запланирована на конец лета и будет транслироваться на ведущих телевизионных каналах США, а также на онлайн-платформах. Премьера фильма запланирована на средину августа.

Видео: Fratres

В съемке видеоклипа приняла участие концертмейстер Эвия Аузиня. Он был снят в честь 85-летнего юбилея Арво Пярта. Также это одна из работ предшествующего альбома Антона Троцюка, выход которого запланирован на конец года.

Галерея: Антон Троцюк


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