Запись латвийского виолончелиста прозвучит в американском фильме

"В начале лета мне поступило предложение о сотрудничестве в рамках создания документального фильма о Бэрри Лопесе. Продюсеры проекта хотели использовать мою музыкальную запись Арво Пярта Fratres. Дело в том, что Арво и Бэрри были хорошими друзьями, и создатели фильма, просматривая на YouTube работы Пярта, попали на мой видеоклип из рижской церкви Святого Петра. Команде понравилось мое исполнение, и они связались со мной. Арво Пярт является одним из величайших композиторов на планете, а его сочинение Fratres стало его визитной карточкой в мире классической музыки", - рассказал Антон Троцюк.
Создателем фильма стал американский режиссер-документалист Джереми Сейфер. Он получил более 30 международных наград по всему миру. Премьера фильма запланирована на конец лета и будет транслироваться на ведущих телевизионных каналах США, а также на онлайн-платформах. Премьера фильма запланирована на средину августа.
В съемке видеоклипа приняла участие концертмейстер Эвия Аузиня. Он был снят в честь 85-летнего юбилея Арво Пярта. Также это одна из работ предшествующего альбома Антона Троцюка, выход которого запланирован на конец года.