Вт, 3.08.2021
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Артем Шрайбман, политический аналитик

В Рижском русском театре имени Михаила Чехова пройдет премьера постановки "Чак. Рига. Женщина"

Рижский русский театр имени Михаила Чехова ФОТО: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Сегодня, 3 августа, в 19:00 во дворе ресторана Kaļķu vārti состоится премьера постановки Рижского русского театра имени Михаила Чехова "Чак. Рига. Женщина".

Премьера постановки "Чак. Рига. Женщина" посвящена 120-летию со дня рождения поэта Александра Чака. Автор постановки - Елена Сигова, режиссер - Сергей Голомазов.

В августе театр пригласит зрителей на три премьеры.

Рижский русский театр имени Михаила Чехова тесно дружит и сотрудничает с маэстро Раймондом Паулсом, и 5 августа состоится премьера концерта "Раймонд Паулс в Рижском русском театре" в честь сценических моментов, созданных и пережитых за 58 лет.

В свою очередь, в музыкально-драматическом зале Oratorio 13 августа состоится премьера спектакля "Мама" в постановке Инары Слуцкой. В театре отметили, что спектакль драматурга Аси Волошиной - это рассказ о приемственности поколений.

В то же время 27 августа ожидается премьера спектакля без слов paraDIZZY, который также состоится в музыкально-драматическом зале Oratorio в постановке и хореографии Инги Красовской.


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