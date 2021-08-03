В Рижском русском театре имени Михаила Чехова пройдет премьера постановки "Чак. Рига. Женщина"

Премьера постановки "Чак. Рига. Женщина" посвящена 120-летию со дня рождения поэта Александра Чака. Автор постановки - Елена Сигова, режиссер - Сергей Голомазов.

В августе театр пригласит зрителей на три премьеры.

Рижский русский театр имени Михаила Чехова тесно дружит и сотрудничает с маэстро Раймондом Паулсом, и 5 августа состоится премьера концерта "Раймонд Паулс в Рижском русском театре" в честь сценических моментов, созданных и пережитых за 58 лет.

В свою очередь, в музыкально-драматическом зале Oratorio 13 августа состоится премьера спектакля "Мама" в постановке Инары Слуцкой. В театре отметили, что спектакль драматурга Аси Волошиной - это рассказ о приемственности поколений.