У избитого сына Стаса Пьехи возникли осложнения
Российский певец Стас Пьеха рассказал о состоянии ребенка. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Российский певец Стас Пьеха рассказал о состоянии ребенка. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Сообщается, что у мальчика возникли осложнения - тошнота. Его также мучают головные боли. Сейчас он проходит курс реабилитации после нападения соседки.
"Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую", - сказал Пьеха.
Ребенок сейчас находится с матерью, а певец на гастролях в Турции.
Стас Пьеха подчеркнул, что хочет, чтобы избившую его сына соседку наказали: "Хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого".
Напомним, ранее семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи Петра ударила соседка по коттеджному поселку. У мальчика было диагностировано сотрясение мозга. Инцидент произошел в коттеджном поселке под Санкт-Петербургом с женой известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина не разрешила Петру общаться с одним из ее детей. Тогда 7-летний сын Пьехи воткнул карандаш в надувной бассейн соседей.