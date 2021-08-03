У избитого сына Стаса Пьехи возникли осложнения

Сообщается, что у мальчика возникли осложнения - тошнота. Его также мучают головные боли. Сейчас он проходит курс реабилитации после нападения соседки.

"Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую", - сказал Пьеха.

Ребенок сейчас находится с матерью, а певец на гастролях в Турции.

Стас Пьеха подчеркнул, что хочет, чтобы избившую его сына соседку наказали: "Хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого".