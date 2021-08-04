"Он же из полиции..." Красавец и чудовище. Как вырваться из порочного круга насилия, когда никто тебе не верит

Часто обидчик при помощи своей харизмы или статуса в обществе обводит вокруг пальца как жертву, так и ее близких, поэтому вырваться из порочного круга насилия может казаться невозможным. Что делать, когда кажется, что вы в безвыходном положении?

Читательница Apollo.lv отозвалась на призыв делиться своим опытом. Назовем ее Эвитой. Эвите 58 лет, и она пишет, что только сейчас смогла вырваться из порочного круга насилия... И то не полностью.

"Была, наверно, таким человечком, который думал о других. Мною пользовались в течение всей жизни.

Меня использовали как мебель, вещь, удобную опору. Много раз пыталась уйти, отдалиться, но все не получалось. Моя история предельно ясна и болезненна.

Она связана с насилием, которое невозможно доказать", - написала Эвита. То, что она не сможет доказать пережитое насилие, ей в свое время с ухмылкой сказал теперь уже бывший муж. "Он же был полицейским и хорошо знал, как его коллеги и знакомые отнесутся, если я попрошу помощи. Все будут издеваться над моей глупостью..." - пишет Эвита.

"Меня не били, но унижали как физически, так и эмоционально. Несколько раз хотела прервать свое жалкое существование, единственное, что останавливало - мои дети, я не имела на это права", - рассказала Эвита.

"Поддержка важна. Хоть небольшая, но все же поддержка. Только так можно выдержать.

Из болота невозможно выбраться своими силами, если нет ни одной тростинки, за которую можно схватиться.

Моей поддержкой стали мои дочери, которым я в конце концов рассказала обо всем безумии, в котором я жила все это время. У меня не было больше выбора, поскольку дальше уже некуда..."

Женщина подчеркивает, что она не получила поддержки от своей семьи, так как никто не верил, что этот "замечательный человек делает что-то подобное".

"Я действительно верила, что во всем виновата сама. Сейчас я другая. Много чего идет из детства, но это все длинная и сложная история, длиною в жизнь", - призналась Эвита, добавив, что ей нужно было "уйти и начать жить, тогда жизнь была бы меньше искалечена".

"Но замечательный человек и сегодня для всех замечательный мужчина..." - говорит Эвита.

Почему обидчик является обидчиком?

Осознает ли обидчик, что он жесток? И да, и нет, говорит врач-психотерапевт Артур Миксонс.

"Конечно, те, у кого серьезный дефицит эмпатии, этого не понимают", - отмечает врач. Он привел пример: две мамы, обе ругают своих отпрысков за проделки. "Одна после нескольких раз понимает: "То, что со мной происходит - это ненормально. Мне не следует кричать на своего ребенка, не следует бить, я чувствую себя виноватой. Нужно меняться". Такому человеку свойственна эмпатия, он понимает, что причинил боль и нанес обиду. Он хочет меняться.

Второй случай, когда человек считает, что только когда он избивает - его слушают и понимают. "Как воспитывать иначе?" - говорит эксперт, добавляя, что есть третий, редкий вариант. Человек просто жесток - у него абсолютный дефицит эмпатии, и он сам не задумывается, что наносит кому-то вред.

"Возможно, где-то внутри понимает, но только после того, как это произойдет повторно и агрессия просто продолжит захватывать, так что этот человек вообще не осознает своих действий, и, скорее всего, он также рос в агрессивной среде", - объясняет Миксонс, добавляя, что агрессия может передаваться из поколения в поколение.

Планирование поддержки и безопасности

Выйти из насильственных отношений не так-то просто, и не всем это удается с первого раза. Независимо от того, что вы решили, вы можете создать собственную систему поддержки и искать способы, как чувствовать себя в безопасности, подчеркивают в кризисном центре Skalbes.

В поисках безопасности

Вы можете просить помощи у друзей и родных, но в некоторых случаях друзья и родственники могут недооценивать ужасы, которым вы и ваши дети подвергаетесь. Вопросы своей безопасности можно проговорить с психологом, социальным работником или другим человеком, который готов помочь.

Вы можете позвонить в службу поддержки пострадавших по номеру 116006 или по другой горячей линии, где вы сможете обсудить наилучшее возможное решение.

Полезные советы, которые могут помочь:

расскажите о происходящем своим друзьям, соседям;

верьте в то, что это не ваша вина, осознавайте, что насилие - это преступление;

берегите себя и своих детей;

помните, что насилие может влиять на ваши цели и планы;

осознайте, что вы сделали до этого момента, чтобы изменить ситуацию;

ищите помощи у психолога и психотерапевта;

ознакомьтесь со своими законными правами.

Если вы не хотите прерывать отношения

Если вы не хотите заканчивать отношения, тогда вам и вашему партнеру необходима поддержка. Человек решает действовать жестоко, но часто винит в этом других. Взяв ответственность за происходящее, партнер сможет научиться обходиться без жестокости. Вместе со специалистом вы можете обсудить варианты помощи, например, возможность для обидчика посетить финансируемые государством занятия по снижению агрессивного поведения. Тот факт, что партнер выражает желание измениться, очень важен, но это не означает, что он немедленно перестанет проявлять агрессию.

Обдумайте:

если вас унижают, как вы можете о себе позаботиться?

кому вы можете довериться?

есть ли безопасное место, где можно укрыться, если ситуация станет слишком опасной и вам нужно время, чтобы все обдумать.

План безопасности ​в случае насилия:

если акт насилия кажется неминуемым, постарайтесь находиться в помещении рядом с выходом;

проверьте свой план выхода - убедитесь, какие двери, лестницы, окна, лифты наиболее безопасны, чтобы покинуть дом;

определите соседей, которым вы можете рассказать о насилии, и попросите их вызвать полицию в случае, если будет слышен шум, характерный насилию;

научите детей вызывать помощь, позвонив в полицию по номеру 110;

в ситуациях, когда вы чувствуете страх и опасность, доверяйте себе и сделайте все возможное, чтобы защитить себя и своих детей.

Безопасная среда!

Согласно статистике, каждая третья женщина в Латвии как минимум раз в жизни переживала насилие в семье. Из-за пандемии, когда многие должны были проводить дома в четырех стенах еще больше времени, ситуация обострилась. Насилие в семье затрагивает не только взрослых, но и проживающих в этом домохозяйстве детей.

В рамках инициативы "Откройте глаза на насилие" были улучшены условия в семейном кризисном центре Mīlgrāvis.

Руководитель кризисного центра Mīlgrāvis Инесе Тетере считает, что правильно оборудованная среда обитания - это больше, чем просто крыша над головой - она ​​улучшает эмоциональное состояние женщин и обеспечивает мирную и комфортную среду для детей, в которой можно безопасно развиваться.

Кризисный центр существует уже 15 лет, и за это время поддержку получило множество семей. Жилье для женщин, женщин с детьми и беременных в кризисных ситуациях финансирует департамент благосостояния Рижской думы. Жертвам насилия предоставляются оплачиваемые государством услуги социальной реабилитации.

Галерея: Благоустроенные помещения в кризисном центре Mīlgrāvis

Прервать жестокие отношения может быть очень сложно, но в долгосрочной перспективе это единственный способ защитить себя, своих детей и жить качественной и безопасной жизнью. Будьте готовы - разработайте свой план безопасности. ПОМНИТЕ! Даже если вы останетесь в отношениях, вы все равно сможете искать поддержку.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta Ул. Матиса, 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Просп. Курмаяс, 11, Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Ул. Эзера, 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv Кризисный консультационный центр Skalbes Ул. Кунгу, 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Ул. Талсу, 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv Фонд Centrs Valdardze Ул. Райня, 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv