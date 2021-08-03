Певица МакSим пришла в себя и общается с врачами
Певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова), уже около полутора месяцев находящаяся в медикаментозном сне, пребывает в стабильно тяжелом состоянии, но есть улучшения. Об этом сообщает ТАСС.
Певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова), уже около полутора месяцев находящаяся в медикаментозном сне, пребывает в стабильно тяжелом состоянии, но есть улучшения. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство ТАСС сообщает, что медики вывели певицу МакSим из медикаментозной комы. Эту новость подтвердила ее менеджер Маргарита Соколова.
По оценкам врачей, состояние певицы значительно улучшилось. То, что артистка уже смотрит телевизор - это неправда. Она все еще находится в реанимации.
Позднее пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская уточнила, что певицу сняли с аппарата ИВЛ и она дышит самостоятельно.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что состояние МакSим все еще тяжелое, но некоторые улучшения есть.
Тогда менеджер певицы Маргарита Соколова пояснила, что врачи регулируют медикаментозный сон МакSим, периодически возвращая ее в сознание. О полном выводе певицы из комы говорить пока рано.
Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.