Певица МакSим пришла в себя и общается с врачами

Агентство ТАСС сообщает, что медики вывели певицу МакSим из медикаментозной комы. Эту новость подтвердила ее менеджер Маргарита Соколова.

"Марина в сознании, пришла в себя. Конечно, общается. Человек в четком, ясном сознании", - сказала она.

По оценкам врачей, состояние певицы значительно улучшилось. То, что артистка уже смотрит телевизор - это неправда. Она все еще находится в реанимации.

Позднее пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская уточнила, что певицу сняли с аппарата ИВЛ и она дышит самостоятельно.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что состояние МакSим все еще тяжелое, но некоторые улучшения есть.

Тогда менеджер певицы Маргарита Соколова пояснила, что врачи регулируют медикаментозный сон МакSим, периодически возвращая ее в сознание. О полном выводе певицы из комы говорить пока рано.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.