PRIDE: Женский Stand Up
Наполните бокалы вином, шампанским или другими игристыми напитками, приласкайте кошек или своих спутников, наденьте атласную ночнушку - и сегодня вечером вы все будете нашими Богинями.
Наполните бокалы вином, шампанским или другими игристыми напитками, приласкайте кошек или своих спутников, наденьте атласную ночнушку - и сегодня вечером вы все будете нашими Богинями.
30 дней в юбке - это мелочь по сравнению с тем, что мы предлагаем для продвижения вашей женственности и мужественности. Цель женского стендапа - через шутки и жгучую самоиронию говорить о том, какое общество в нашей стране, и о нашем месте в нем.
"Женский Stand Up" появился как новая платформа для представительниц слабого пола, чтобы рассказывать о своем опыте и своих чувствах за пределами средств массовой информации, стереотипов и консервативного мнения о том, какой женщина должна быть и как она должна себя чувствовать, а также чтобы обозначить место женщин в жанре комедии.
Ведущая: Джемма Судраба
Участвуют: Айва Бирбеле, Лайра Штейна, Катрина Рудзите, Алисе Зариня, Инга Гайле.
Начало: 20:00
Место проведения: Kaņepes Kultūras centrs
Количество мест ограничено. Трансляцию можно будет посмотреть на портале TVNET и в соцсети Facebook.