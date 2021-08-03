Вт, 3.08.2021
В будущем цифровой сертификат будет использоваться в трех случаях: если житель был вакцинирован против Covid-19, если он переболел или было проведено платное лабораторное обследование. Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения
Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

PRIDE: Женский Stand Up

ФОТО: TVNET

Наполните бокалы вином, шампанским или другими игристыми напитками, приласкайте кошек или своих спутников, наденьте атласную ночнушку - и сегодня вечером вы все будете нашими Богинями.

30 дней в юбке - это мелочь по сравнению с тем, что мы предлагаем для продвижения вашей женственности и мужественности. Цель женского стендапа - через шутки и жгучую самоиронию говорить о том, какое общество в нашей стране, и о нашем месте в нем. 

"Женский Stand Up" появился как новая платформа для представительниц слабого пола, чтобы рассказывать о своем опыте и своих чувствах за пределами средств массовой информации, стереотипов и консервативного мнения о том, какой женщина должна быть и как она должна себя чувствовать, а также чтобы обозначить место женщин в жанре комедии.

Ведущая: Джемма Судраба 

Участвуют: Айва Бирбеле, Лайра Штейна, Катрина Рудзите, Алисе Зариня, Инга Гайле. 

Начало: 20:00

Место проведения: Kaņepes Kultūras centrs

Количество мест ограничено. Трансляцию можно будет посмотреть на портале TVNET и в соцсети Facebook.


НАВЕРХ
Back