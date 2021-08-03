PRIDE: Женский Stand Up

30 дней в юбке - это мелочь по сравнению с тем, что мы предлагаем для продвижения вашей женственности и мужественности. Цель женского стендапа - через шутки и жгучую самоиронию говорить о том, какое общество в нашей стране, и о нашем месте в нем.

"Женский Stand Up" появился как новая платформа для представительниц слабого пола, чтобы рассказывать о своем опыте и своих чувствах за пределами средств массовой информации, стереотипов и консервативного мнения о том, какой женщина должна быть и как она должна себя чувствовать, а также чтобы обозначить место женщин в жанре комедии.