Вт, 3.08.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения
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Покончил с собой уже четвертый полицейский, ставший свидетелем штурма Капитолия

ФОТО: REUTERS/Shannon Stapleton

В США совершил самоубийство уже четвертый полицейский, ставший свидетелем штурма здания Капитолия США в Вашингтоне в начале января этого года, сообщает американская телекомпания CNN.

По данным полиции Вашингтона, покончил жизнь самоубийством начальник полиции Хантер Хашида  - его нашли мертвым в своем доме 29 июля.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Хашида был одним из полицейских, которые находились в здании Капитолия 6 января, когда в него ворвались агрессивные сторонники бывшего президента США Дональда Трампа.

До этого, 10 июля покончил с собой полицейский Кейл Дефрейтаг, который в тот день также был свидетелем массовых беспорядков.

В январе покончили жизнь самоубийством еще двое полицейских из Вашингтона, заставшие штурм - Джеффри Смит и Ховард Либенгут.

К настоящему времени в связи с беспорядками в Капитолии обвинения выдвинуты более чем 500 людям.

Более 850 сотрудников полиции Капитолия и полицейского управления Вашингтона приняли участие в разгоне протестующих. В ходе беспорядков пострадали около 140 полицейских.

Галерея: Штурм Капитолия 6 января 2021 года 


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