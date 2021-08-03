Покончил с собой уже четвертый полицейский, ставший свидетелем штурма Капитолия

По данным полиции Вашингтона, покончил жизнь самоубийством начальник полиции Хантер Хашида - его нашли мертвым в своем доме 29 июля.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Хашида был одним из полицейских, которые находились в здании Капитолия 6 января, когда в него ворвались агрессивные сторонники бывшего президента США Дональда Трампа.

До этого, 10 июля покончил с собой полицейский Кейл Дефрейтаг, который в тот день также был свидетелем массовых беспорядков.

В январе покончили жизнь самоубийством еще двое полицейских из Вашингтона, заставшие штурм - Джеффри Смит и Ховард Либенгут.

К настоящему времени в связи с беспорядками в Капитолии обвинения выдвинуты более чем 500 людям.

Более 850 сотрудников полиции Капитолия и полицейского управления Вашингтона приняли участие в разгоне протестующих. В ходе беспорядков пострадали около 140 полицейских.