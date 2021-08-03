Решительность и скептицизм: как партии готовятся к законопроекту о праве увольнять работников без сертификатов

Решительность

Председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис заявил, что его фракция поддержит дальнейшее продвижение законопроекта. То же самое заявили заместитель председателя фракции Национального объединения (НО) Янис Домбрава и представитель Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманс.

В то же время парламентарии ожидают, что ко второму чтению будут представлены различные предложения.

Домбрава считает, что обсуждение поправок следует продолжить и понять дополнительные аргументы по тому или иному положению. НО готово передать законопроект в комиссию, чтобы та могла начать работу, однако ожидает, что предложения будут внесены ко второму чтению, и крайне важно посмотреть на аргументы ответственных министров и эпидемиологов по отдельным вопросам.

Скептицизм

Как заявил депутат, НО не блокирует закон, но хочет разобраться в нюансах, в том числе об обязательной вакцинации учителей.

Председатель фракции "Для Развития/За!" Вита Анда Терауда на вопрос, будет ли этот законопроект принят в нынешней редакции или существенно изменен, ответила, что при таком составе Сейма это сложно предсказать.

Комментируя скептицизм НО, Терауда поинтересовалась, почему эти возражения не были высказаны в Кабмине, когда принималось решение о внесении законопроекта в Сейм. В ходе рассмотрения будет видно, будут ли предложены небольшие или концептуальные изменения, отметила политик.