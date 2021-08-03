В Тверской области России прошел ураган, среди погибших - ребенок

Три человека, в том числе один ребенок погибли в результате смерча, который прошел по Тверской области России, больше десяти человек пострадали. Самые сильные разрушения - в небольшом городе Андреаполь - сообщается о десятках поврежденных домов и автомобилей, упавшие деревья повредили линии электропередачи. Многочисленные свидетели стихийного бедствия говорят, что видели воронку торнадо.