В Тверской области России прошел ураган, среди погибших - ребенок
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Три человека, в том числе один ребенок погибли в результате смерча, который прошел по Тверской области России, больше десяти человек пострадали. Самые сильные разрушения - в небольшом городе Андреаполь - сообщается о десятках поврежденных домов и автомобилей, упавшие деревья повредили линии электропередачи. Многочисленные свидетели стихийного бедствия говорят, что видели воронку торнадо.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.