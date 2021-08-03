Ср, 4.08.2021
Я показала свой лучший результат в сезоне, чему я рада. Но, несмотря на это, хотелось выполнить необходимый норматив Латвийская копьеметательница Мадара Паламейка, вышедшая в финал Олимпиады
Латвийская копьеметательница Мадара Паламейка, вышедшая в финал Олимпиады

В Тверской области России прошел ураган, среди погибших - ребенок

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Киеве был найден мертвым белорус Виталий Шишов
  • Власти Литвы начали возвращать в Беларусь незаконных мигрантов
  • Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу".
  • В Тверской области России прошел ураган, есть погибшие и пострадавшие

Три человека, в том числе один ребенок погибли в результате смерча, который прошел по Тверской области России, больше десяти человек пострадали. Самые сильные разрушения - в небольшом городе Андреаполь - сообщается о десятках поврежденных домов и автомобилей, упавшие деревья повредили линии электропередачи. Многочисленные свидетели стихийного бедствия говорят, что видели воронку торнадо.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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