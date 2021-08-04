Белорусская спортсменка Тимановская вылетела из Японии в Вену, затем она отправится в Польшу

Ожидается, что Тимановская поедет из Вены в Польшу, которая предоставила ей визу по гуманитарным соображениям.

Хотя ожидалось, что 24-летняя Тимановская вылетит прямым рейсом в Варшаву, она в последний момент выбрала рейс через Вену, сообщил журналистам представитель аэропорта.

Спортсменка села в самолет в аэропорту Нарита недалеко от Токио. Она приехала туда из польского посольства, где провела последние две ночи, и отказалась общаться со СМИ в аэропорту.

Уже сообщалось, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильно увезти из Токио, куда она прибыла для участия в Олимпиаде. Ранее спортсменка раскритиковала руководство олимпийской сборной.

В воскресенье, 1 августа, Тимановскую доставили в аэропорт. По ее словам, ее сопровождали два представителя белорусской делегации в Токио. В аэропорту девушка обратилась к полиции. Также Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе. Самолет, на котором спортсменка должна была отправиться в направлении Беларуси, улетел из Японии без нее.

Муж Тимановской из Беларуси вылетел на Украину и, как ожидается, встретится с ней в Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник, 3 августа, что разговаривал с "храброй" Тимановской, о которой "в настоящее время хорошо заботятся и она в безопасности".