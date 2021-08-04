Могут ли мужчина и женщина оставаться только друзьями?

Называемая радиогейшей предпринимательница Иева Адамс считает, что мужчина и женщина не могут быть лишь друзьями, а журналист Уна Улме с ней не согласна - у нее есть и муж, и друг! Психолог Кристине Балоде дает ценный совет - просто должен быть договор, что мужчина и женщина исключают из своих дружеских отношений секс. Просто нужно установить четкие границы.

"То, что мы думаем, что исключим секс одним щелчком, еще не означает, что это получится", - сказала психолог, отметив, что обсуждение этих границ между мужчиной и женщиной безопаснее, чем игнорирование этого, иначе "потом оказывается, что ситуация уже другая".

"Интересно, что мы - взрослые люди - боимся собственной сексуальной природы", - отметила психолог. По ее словам, флиртовать - в природе человека: "Человек по своей сути - эротическое существо. Нам нужно воображение этого больше, чем конкретные сексуальные действия". ​

В материале BBC "Френдзона: есть ли дружба между мужчиной и женщиной?" (2019) говорится о том, что мужчин чаще, чем женщин, привлекают друзья противоположного пола, даже если оба определяют их отношения как платонические.