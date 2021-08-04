Латвийская певица окончила российский вуз с красным дипломом
Латвийская певица Лиене Грейфане сообщила своим подписчикам в Facebook об окончании вуза.
Латвийская певица Лиене Грейфане сообщила своим подписчикам в Facebook об окончании вуза.
"Что ж, прошло 5 лет, экзамены сданы на высокие баллы, красный диплом в кармане. Спасибо всем, кто поддерживал и верил", - написала Грейфане.
Внимание подписчиков на фотографиях выпускницы привлекла и ее внешность - многие поспешили сказать, что Грейфане стала практически неузнаваемой.
В мае этого года певица сообщила изданию Privāta Dzīve, что своим новым домом называет Сочи. "Мы переехали на пару лет. Потом будет ясно, что делать дальше", - призналась Грейфане, добавив, что она и ее семья поселились в доме с садом.
Певица и режиссер еще в декабре прошлого года выразила желание жить в российском курортном городе и теперь осуществила эту мечту.
Также стало известно, что Грейфане в Сочи устроилась на новую работу - ее приняли на должность проректора по международным связям и развитию IF.
Как известно, Грейфане покинула Латвию в 2016 году, чтобы изучать режиссуру во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК).