Латвийская певица окончила российский вуз с красным дипломом

"Что ж, прошло 5 лет, экзамены сданы на высокие баллы, красный диплом в кармане. Спасибо всем, кто поддерживал и верил", - написала Грейфане.

Внимание подписчиков на фотографиях выпускницы привлекла и ее внешность - многие поспешили сказать, что Грейфане стала практически неузнаваемой.

В мае этого года певица сообщила изданию Privāta Dzīve, что своим новым домом называет Сочи. "Мы переехали на пару лет. Потом будет ясно, что делать дальше", - призналась Грейфане, добавив, что она и ее семья поселились в доме с садом.

Певица и режиссер еще в декабре прошлого года выразила желание жить в российском курортном городе и теперь осуществила эту мечту.

Также стало известно, что Грейфане в Сочи устроилась на новую работу - ее приняли на должность проректора по международным связям и развитию IF.