"Она только начинает осознавать, что случилось": МакSим впервые почти за два месяца пообщалась с дочерьми

МакSим (настоящее имя - Марина Максимова) больше месяца провела в медикаментозном сне, пока ее жизнь поддерживали аппараты - ИВЛ и ЭКМО, а врачи московской больницы пытались вернуть ее в сознание. Певица проходила лечение в "красной зоне", в изоляции даже от самых близких родственников.

Теперь, когда ситуация изменилась, общение мамы и дочек пока проходит по видеосвязи. Подробностями о состоянии МакSим поделилась ее PR-менеджер Яна Богушевская.

"Она в бодром настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно. Но предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления еще далеко. Она пообщалась с дочками и мамой по видеосвязи, - рассказала Богушевская изданию "СтарХит".

Состояние певицы

Дни, когда певица находилась в коме, словно выпали из ее жизни.

"Она только начинает осознавать, что произошло, что она была в коме. Конечно, для нее все это время пролетело быстрее, чем для нас",

- говорит менеджер звезды.

По словам близких МакSим, пережитая кома не затронула ее память, также нет нарушений в работе мозга. Однако артистке предстоит долгий этап восстановления.

Сейчас МакSим остается в реанимации и нуждается в кислородной поддержке, однако дышать может уже самостоятельно. Артистка начала садиться в кровати и попросила принести ей ее любимое лакомство - мороженое.

"Пробовать ходить врачи ей пока запрещают - не время", - сообщила Богушевская.

"Марина боец, не ноет, не жалуется", - сказала Маргарита Соколова, представитель певицы.

Сообщение поклонникам

МакSим через свое окружение передала слова благодарности фанатам, переживавшим за ее состояние и запустившим флешмоб в ее поддержку. Марина надеется, что вскоре сможет поблагодарить их лично.