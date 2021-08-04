В среду в рамках Baltic Pride 2021 проходит мероприятие Openly Queer Mic

Мероприятие создано с целью дать пространство (и сцену) представителям сообщества LGBTQIA+, чтобы рассказать самые разные истории из своей жизни и жизни других людей, впервые или в очередной раз поделиться своей музыкой или другим творчеством с аудиторией, дать волю храбрости и прочитать свои стихи или работы любимых авторов или просто поделиться тем, что сейчас на уме или в сердце. За мероприятием можно будет следить в прямом эфире на портале RUS TVNET.

"На протяжении всего нашего существования мы действовали не только очно, но и в цифровом формате, собирая вместе сотни членов сообщества из разных стран по обе стороны сцены. Как кажется нам самим как организаторам, одна из самых важных особенностей заключается в том, что Openly Queer Mic - это не только безопасное и инклюзивное пространство для встречи с сообществом, но и программа мероприятия - это всегда сотрудничество с каждым, кто выходит на сцену - как с теми, кто о своем выступлении знал еще до его начала, так и с теми, кто решил выйти на сцену непосредственно во время мероприятия. Каждый, кто выходит на сцену, становится соавтором мероприятия", - считают организаторы.