В среду в рамках Baltic Pride 2021 проходит мероприятие Openly Queer Mic
В рамках Baltic Pride 2021 В Культурном центре Канепес в среду, 4 августа, пройдет Openly Queer Mic - мероприятие наподобие открытого микрофона.
В рамках Baltic Pride 2021 В Культурном центре Канепес в среду, 4 августа, пройдет Openly Queer Mic - мероприятие наподобие открытого микрофона.
Мероприятие создано с целью дать пространство (и сцену) представителям сообщества LGBTQIA+, чтобы рассказать самые разные истории из своей жизни и жизни других людей, впервые или в очередной раз поделиться своей музыкой или другим творчеством с аудиторией, дать волю храбрости и прочитать свои стихи или работы любимых авторов или просто поделиться тем, что сейчас на уме или в сердце. За мероприятием можно будет следить в прямом эфире на портале RUS TVNET.
Уже больше года Openly Queer Mic продолжает быть пространством для вдохновения, смеха, объятий, а иногда гнева и слез, но всегда - внимательных участников и посетителей мероприятий.
"На протяжении всего нашего существования мы действовали не только очно, но и в цифровом формате, собирая вместе сотни членов сообщества из разных стран по обе стороны сцены. Как кажется нам самим как организаторам, одна из самых важных особенностей заключается в том, что Openly Queer Mic - это не только безопасное и инклюзивное пространство для встречи с сообществом, но и программа мероприятия - это всегда сотрудничество с каждым, кто выходит на сцену - как с теми, кто о своем выступлении знал еще до его начала, так и с теми, кто решил выйти на сцену непосредственно во время мероприятия. Каждый, кто выходит на сцену, становится соавтором мероприятия", - считают организаторы.
Мероприятие пройдет в Культурном центре Канепес.
Начало в 21:00.
Мероприятие будет проходить на английском языке.