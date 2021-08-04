Радость воссоединения! Седокова улетела в США к любимому Янису Тимме

О встрече влюбленных Седокова рассказала в Instagram, разместив фото, на котором Тимма держит ее за руку.

"Любить - значит находить свое счастье в счастье другого", - подписала Седокова фотографию.

38-летняя певица со своими детьми, рожденными от предыдущих отношений, некоторое время находилась в Москве, а ее 29-летний муж Янис Тимма - на другом берегу океана в Америке.

Сразу несколько желтых изданий сообщили, что Тимма якобы бросил Анну Седокову и уехал в США. Конечно, это не так. Дело в том, что у певицы была напряженная рабочая неделя со съемками в новом телевизионном проекте и концертами. Ей пришлось то и дело перемещаться между Москвой и Санкт-Петербургом. Однако звезда не смогла не прокомментировать слухи в прессе.

"Самый сложный телевизионный проект в моей жизни, взрывающий мозг. Концерты. И выход нового альбома. И мой самый лучший муж, оставшийся один с двумя детьми. В процессе главной подготовки к главному сезону", - написала Анна в соцсетях.