Московский суд отказался отменить решение о признании ФБК "экстремистской организацией"

Вместе с ФБК Московский суд 9 июня признал "экстремистскими" другие структуры, связанные с Алексеем Навальным, - Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. Было принято решение ликвидировать ФБК и Фонд защиты прав граждан, а их имущество обратить в доход государства. Напоминаем, что деятельность штабов Навального запрещена.

Интересы этих организаций на процессе представляли юристы правозащитного объединения "Команда 29". Руководитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов ранее уже говорил, что в апелляционной жалобе 57 листов, в которых перечислены все допущенные серьезные нарушения.

До апелляции решение Мосгорсуда о признании организаций, связанных с Навальным, "экстремистскими" не считалось вступившим в силу. Запрет на их деятельность начал действовать сразу же после решения Мосгорсуда.