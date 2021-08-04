Чт, 5.08.2021
Я показала свой лучший результат в сезоне, чему я рада. Но, несмотря на это, хотелось выполнить необходимый норматив Латвийская копьеметательница Мадара Паламейка, вышедшая в финал Олимпиады
Латвийская копьеметательница Мадара Паламейка, вышедшая в финал Олимпиады

В Киеве избирают меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Минске начался закрытый суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком.
  • Белорусская спортсменка Кристина Тимановская улетела из Токио в Вену, откуда сегодня же отправится в Варшаву.
  • В Киеве избирают меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу.
  • Апелляционный суд признал законным признание Фонда Борьбы с коррупцией и других проектов Алексея Навального экстремистскими.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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