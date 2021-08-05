Рудане нарисовала Раймонда Паулса, Саманта Тина говорит о бывшем, а уволенная актриса пойдет к юристам

Певица Динара Рудане нарисовала портрет Раймонда Паулса

В соцсети Instagram певица Динара Рудане разместила фотографию своей последней работы - портрет Раймонда Паулса. Она также добавила видео, на котором в ускоренном режиме запечатлен весь процесс.

"У вас фантастический талант! Такие точные черты лица, супер!", "В десятку!", "Подарите ему?", - писали восторженные комментаторы.

Живопись - это страсть Рудане.

"Сколько помню себя, мне нравилось рисовать - прямо как петь. Ни то, ни другое я не могу назвать хобби", - говорила ранее Динара.

Для своих работ певица создала отдельный аккаунт в Instagram.

Что Саманта Тина говорит о бывшем бойфренде?

На прошлой неделе в Сигулде прошел L’elegante Pop–Up Picnic, на котором присутствовали и журналисты издания Privātā Dzīve. Они спросили певицу Саманту Тину об отношениях с экс-бойфрендом:

"У нас нет обид или гнева. У нас все в порядке. Мы хорошие друзья, которые друг друга уважают", - сказала Саманта о Наурисе Лиепиньше.

И хотя они оба пришли на мероприятие по отдельности, певица подошла к его столику, чтобы поздороваться.

"Год прошел, и жизнь изменилась", - сказала певица, отвечая на вопрос, почему они не сели за один столик.

Статью целиком можно прочитать в журнале Privātā Dzīve!

Уволенная из Лиепайского театра актриса намерена обратиться к юристам

Изданию Privātā Dzīve актриса Лиепайского театра Сигита Плявиня объяснила, почему, по ее мнению, ее уволили. Увольнение произошло 22 июля. Решение принял директор театра Херберт Лаукштейнс.

"Письменное основание другое, но фактически он меня уволил за то, что я не вакцинирована. Он запретил мне участвовать в концерте Иманта Калниньша Akāciju palags. В следующем сезоне у меня должна была быть роль в спектакле Лауры Грозы. Но так как он не дал мне петь, то начался конфликт", - призналась она.

Плявиня добавила, что будет консультироваться со своим юристом, чтобы выяснить, как это делается.

Лиепайским СМИ она открыла, что конфликт назревал уже 13 лет. Это ее закалило. В разговоре с журналистами Privātā Dzīve директор театра Херберт Лаукштейнс подчеркнул, что ничего о каких-либо разногласиях длиной в 13 лет он не знает.

"Считаю, что человек не может получать зарплату из кармана налогоплательщиков за безделье. Руководитель труппы также отметил, что она не посещала работу, потому мы отреагировали", - указал Лаукштейнс.

Интервью с Сигитой Плявиней целиком можно прочесть в новом номере журнала Privātā Dzīve!