Чт, 5.08.2021
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Марисс Мартинсонс, депутат

Пройдет концерт "Раймонд Паулс в Рижском русском театре"

Раймонд Паулс ФОТО: Kaspars Garda

Сегодня, 5 августа, в 19.00 в Рижском Русском театре имени Михаила Чехова состоится постановка-концерт "Раймонд Паулс в Рижском русском театре", сообщила представитель театра Кристина Толмаджева.

По ее словам, театр установил многолетнюю тесную дружбу и сотрудничество с Паулсом, поэтому концерт "Раймонд Паулс в Рижском русском театре" поставлен в честь созданных и совместно пережитых на сцене моментов.

Паулс впервые написал музыку для Рижского русского театра, который в то время назывался Рижским театром русской драмы, в 1963 году. В свою очередь за последние 20 лет в репертуаре театра прошли девять постановок с музыкой Раймонда Паулса.

В программе концерта прозвучат песни и музыкальные постановки из спектаклей "Керри", "Ночи Кабирии", "Одесса, город колдовской…", "Девушка в кафе" и "Кентервильское привидение".


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