Пройдет концерт "Раймонд Паулс в Рижском русском театре"

По ее словам, театр установил многолетнюю тесную дружбу и сотрудничество с Паулсом, поэтому концерт "Раймонд Паулс в Рижском русском театре" поставлен в честь созданных и совместно пережитых на сцене моментов.

Паулс впервые написал музыку для Рижского русского театра, который в то время назывался Рижским театром русской драмы, в 1963 году. В свою очередь за последние 20 лет в репертуаре театра прошли девять постановок с музыкой Раймонда Паулса.