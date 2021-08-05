Лиене Грейфане для RUS TVNET: об учебе во ВГИКе, жизни в Сочи и изменениях во внешности

"Что ж, прошло 5 лет, экзамены сданы на высокие баллы, красный диплом в кармане. Спасибо всем, кто поддерживал и верил", - написала Грейфане в соцсетях.

RUS TVNET пообщался со знаменитостью и узнал, что было самым сложным во время учебы.

"Самым сложном было поступить и сдать экзамены в первый год, так как было очень много предметов и почти по всем были экзамены, а если не сдать все на отлично, то в конце было бы маловероятно получить красный диплом. Так как это была моя цель, то я почти не спала, училась семь дней в неделю и старалась сделать все по максимуму", - призналась Лиене.

О кино

В декабре 2020 года стало известно, что короткометражная лента Грейфане "Дымов" (с Елизаветой Боярской) была номинирована в конкурсе Best Shorts Competition в двух категориях - "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший режиссер-женщина". Обе эти номинации она выиграла. Кстати, статуэтки для конкурса делают там же, где и для премии "Оскар".

"Сейчас я закончила сценарий полнометражного фильма. Осенью планирую начать съемки", - сказала Лиене.

О жизни в Сочи

"В Сочи живем уже 4 месяца. Нам здесь очень нравится. Можно спокойно писать и работать над будущими фильмами. Кристофер в этом году пойдет в школу", - поделилась она.

Об изменениях во внешности

Лиене Грейфане отметила, что, скорее всего, фолловеры и читатели были удивлены ее внешностью, так как она "неудачно использовала фильтр из Instagram".

"Губы стали больше, и лицо поменялось. Но вообще-то человек с каждым годом становится старше, и я не исключение. Меняться - это не плохо! Я не боюсь старения. Мои волосы почти седые, и мне это нравится. В лицо и губы ничего не качала. Просто надо скинуть киллограммов семь, чтобы люди меня видели в том образе, в каком привыкли видеть, когда я была певицей", - заметила Лиене.