Чт, 5.08.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Ксения Бородина об экс-супруге: "Такое не прощают нормальные женщины"

Популярная телеведущая Ксения Бородина продолжает в сторис рассказывать подписчикам некоторые подробности своего расставания с супругом Курбаном Омаровым. Об этом пишет PeopleTalk.ru.

Недавно Ксения отвечала в сторис на вопросы подписчиков. На вопрос о примирении с Курбаном она сказала: "При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1%, никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука, но нет!".

Бородина призналась, что их с Омаровым общая дочь Теона очень тяжело переносит развод родителей.

"Много разговоров я с ней провела... Много тепла и ласки... Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, она переживает",  - напиcала телеведущая.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров состояли в браке 6 лет. Пока никто из них подробно не рассказал о причине развода.

Ранее Ксения вступилась за Ольгу Орлову, которую Ольга Бузова обвинила во лжи. Дело в том, что экс-солистка "Блестящих" в интервью Лауре Джугелии указала, что Бузова объявила продюсерам о своем уходе из шоу "Дом-2" буквально незадолго до съемок. 


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