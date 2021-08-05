Ксения Бородина об экс-супруге: "Такое не прощают нормальные женщины"

Недавно Ксения отвечала в сторис на вопросы подписчиков. На вопрос о примирении с Курбаном она сказала: "При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1%, никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука, но нет!".
Бородина призналась, что их с Омаровым общая дочь Теона очень тяжело переносит развод родителей.
"Много разговоров я с ней провела... Много тепла и ласки... Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, она переживает", - напиcала телеведущая.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров состояли в браке 6 лет. Пока никто из них подробно не рассказал о причине развода.
Ранее Ксения вступилась за Ольгу Орлову, которую Ольга Бузова обвинила во лжи. Дело в том, что экс-солистка "Блестящих" в интервью Лауре Джугелии указала, что Бузова объявила продюсерам о своем уходе из шоу "Дом-2" буквально незадолго до съемок.