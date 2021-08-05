Digital Art House представляет проект "Течение жизни" о связи человека и океана

В пространстве с медитативной атмосферой и в окружении работ со стихией воды гости отправятся в прекрасное путешествие по своему внутреннему миру и ощущениям.

Особую атмосферу подчеркивают работы скульптора Эрнеста Витиньша. Художник создает свои произведения из стекла, и они выглядят как застывшая вода.

"Я изучаю линии воды, наблюдаю за ее поведением. Пытаюсь понять и прочувствовать его, ищу сюжеты. Весь процесс создания и готовые работы погружают меня в размышления о параллели этих сюжетов с жизнью человека", - говорит Елена Белоус.

Организаторы отмечают, что выставка призвана погрузить посетителей в состояние баланса и наполнить гостей новыми силами и готовностью к прекрасным свершениям, а также привести к осознанному выбору счастливой жизни.

Абсолютно непохожая ни на что экспозиция - это комбинация масштабных арт-фотографий, прекрасных скульптур, гигантских видеопроекций и звукового оформления.

Выставка проходит при поддержке Digital Art House, который приурочил к открытию экспозиции открытие нового зала, оснащенного четырьмя проекторами и всеми необходимыми мультимедийными решениями для проведения выставок и мероприятий.

В пространстве Digital Art House искусство оживает благодаря атмосфере, создаваемой проекциями, музыкой, ароматами, вовлекающими зрителя и передающими то медитативное состояние, в котором эти работы создавались. Выставка станет удивительным путешествием в мир работ фотохудожника.

"Я рада, что моя выставка пройдет в сопровождении Эрнеста Витиньша. И горжусь сотрудничеством с ним, ведь эстетическое и художественное качество его работ неоднократно оценивалось экспертами", - заметила Елена.

Скульптура Витиньша Effigie Sui была включена в London Art Biennale 2021. В 2019 году художник получил национальную награду "Килограмм культуры" в категории визуального искусства за персональную выставку "В стеклянном лабиринте".

Елена Белоус - современный фотомаринист из Риги. Профессионально занимается фотографией с 2016 года. Елена родом из семьи судоводителей, а потому образы морской стихии присутствовали в ее жизни с самого детства. В поиске своего направления как фотохудожника она обратилась к своим корням.

Автор отлично восприняла уникальность, необычность, изменчивость, силу и спокойствие воды, углубилась и заметила, как меняются ритмы и цвета. В своих фотоработах Елена подходит к движению воды различными способами, которые формируют разные текстуры и узоры. В ее работах вода преобразуется в абстрактные картины.