Стас Пьеха рассказал о конфликте с Филиппом Киркоровым, который длился 8 лет

Все началось в 2012 году. Тогда Киркоров поссорился с Тимати. Напомним, рэпер остался недоволен итогами премии Муз-ТВ 2012 года и написал об этом в Twitter. Киркоров гневно ответил Тимати, а это привело к серьезному конфликту.

Тогда Тимати выпустил скандальный трек "Давай, до свидания!". Поднялся шум. Журналисты спросили мнение и у Стаса Пьехи. Он постарался ответить развернуто и показать обе стороны спора: "В рамках противостояния жанров известный молодой рэпер известному поп-артисту мог сказать: "Ты все. Иди на пенсию. Мы пришли со своим жанром". Но в эфир пошла лишь фраза: "Иди на пенсию".

С того самого момента Филипп Бедросович затаил на него обиду. Тогда Киркорову было 46 лет. В 2020 в интервью Ксении Собчак Киркоров бросил фразу: "Пусть бабушку свою на пенсию отправляет".

Это возмутило Пьеху: "Бабушка в моей жизненной системе ценностей - это что-то неприкосновенное. Это как памятник зодчества нашего советского, который трогать нельзя, только пылинки сдувать", - заметил исполнитель.

После Стас Пьеха продолжил шутить над Киркоровым в Instagram. Мир между звездами наступил после шоу "Маска". Хотя Пьеха не стал скрывать, что король российской эстрады пытался ставить ему палки в колеса. Даже отказывался с ним выступать на одном фестивале, но тогда все утрясла сама Алла Пугачева.