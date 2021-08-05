Кристина Тимановская дала большую пресс-конференцию в Варшаве

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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская дала большую прресс-конференцию в Варшаве

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"Я не хочу бежать от кого-то, я просто хотела пробежать на Олимпиаде". О чем Кристина Тимановская рассказала на пресс-конференции

Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады в Токио и попытались вернуть в Минск белорусские спортивные чиновники, прибыла в Варшаву и рассказала на пресс-конференции о том, что будет делать дальше.

"Я не думала пока о политическом убежище, все что я хочу – остаться в спорте, продолжить спортивную карьеру здесь, – сказала Тимановская. – Мы выбрали Польшу, потому что у моих родителей, возможно, получится приезжать сюда ко мне".

Она рассказала, что сегодня в Варшаву приедет ее муж и они вместе будут принимать решение о том, как долго оставаться в Польше. Оба супруга будут находиться в этой стране на основании гуманитарной визы.

Белорусская олимпийская спортсменка Кристина Тимановская о том, как долго она собирается оставаться в Польше: pic.twitter.com/0mMnaqT28c — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 5, 2021

На пресс-конференции Тимановская подробно рассказала, что происходило после того, как спортивные чиновники велели ей собирать вещи и отправляться в Минск. Спортсменка позвонила родителям и в Белорусский фонд спортивной солидарности, где ей пообещали поддержку. Но сначала в планах Кристины было все-таки поехать в Беларусь, а уже потом решать, что делать дальше.

"Уже когда я шла в машину, мне позвонила бабушка, у нас было буквально пять секунд, она мне успела сказать: "Тебе нельзя возвращаться в Беларусь". Я поняла, что она неспроста это сказала, возможно, кто-то в Беларуси ей смог передать, что будет меня там ждать, если я вернусь".

Тимановская подробно рассказала журналистам, что она предприняла в аэропорту, чтобы не дать посадить себя на самолет против воли:

Кристина Тимановская на пресс-конференции подробно рассказала, как с помощью гуглпереводчика в телефоне обратилась к японской полиции аэропорту и что говорила представителям белорусского НОК, чтобы выиграть время: pic.twitter.com/o2ZB5ZQDZK — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 5, 2021

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