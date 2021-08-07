Джоди Фостер, 50 Cent, Роберт Де Ниро и другие звезды, которые выросли в однополых семьях

Джоди Фостер

Популярная актриса Джоди Фостер объявила о своей сексуальной ориентации на церемонии "Золотого глобуса" в 2013 году. Однако немногие знают, что звезда тоже воспитывалась в однополой семье. Когда мать Джоди была беременна, то муж бросил ее. Она приняла помощь подруги. Со временем их отношения перетекли в романтические. Джоди всегда воспринимала мамину подругу как родственницу и называла "любимой тетей".

Роберт Де Ниро

Отец будущего знаменитого американского актера развелся с его матерью, когда Роберту было всего три года. Тогда он осознал свою гомосексуальность и попытался построить отношения с мужчиной. Но счастья он так и не обрел.

В 1993 году Роберт Де Ниро снял фильм "Бронкская история". Это произошло через несколько месяцев после смерти отца. Он посвятил фильм родителю. Позже вышла документальная лента "Вспоминая художника" (отец Де Ниро был художником-экспрессионистом). "Мне жаль, что мы не так много говорили об этом [гомосексуализме - прим. ред.], когда он был жив", - говорил актер в интервью Out Magazine.

Эми Адамс

Родители Эми Адамс состояли в мормонской общине. Отец - кантри-певец, а мать - бодибилдер. Когда Эми исполнилось 11, ее семья распалась. Матери пришлось в одиночку воспитывать семерых детей. Вскоре она нашла себе партнершу, которая стала ей помогать. Актриса потом говорила, что женщина стала имя "второй мамой". Она полюбила всех детей как родных.

50 Cent

Детство американского рэпера 50 Cent (наст. имя - Кертис Джексон) прошло в неблагополучном районе Куинса, который печально известен высоким уровнем преступности. Будучи мальчиком он рос в окружении любящих и заботившихся о нем женщин. Став взрослым он задумался над тем, почему в их доме никогда не бывает мужчин. Бабушка рассказала, что его мать была лесбиянкой.

Рене Руссо

Американская актриса и модель Рене Руссо родилась в семье механика и фабричной работницы. Отец ушел из семьи, когда узнал, что юной Рене поставили диагноз "тяжелая форма сколиоза". Будущей актрисе грозила инвалидность. За здоровье Рене взялась мать. Спустя годы она встретила женщину, с которой обрела счастье.

Jay Z