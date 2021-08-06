Латвийский паралимпийский комитет требует отставки Риекстиньша от должности

"Что касается премий для паралимпийцев, я буду очень непопулярным, но я не сравниваю их с обычными видами спорта. Это две разные вещи - как с точки зрения соревнований, так и всего остального. Я не говорю, что паралимпийцев должно быть меньше, но обычных спортсменов должно быть больше, учитывая соревновательный фактор. Всегда есть табуированные темы, о которых не стоит говорить - лучше сказать и забыть, иначе придется оправдываться. На мой взгляд, обе эти вещи нельзя ставить на чаши весов. Это вряд ли справедливо по отношению к обычным спортсменам", - сказал Риекстиньш.