Латвийский паралимпийский комитет требует отставки Риекстиньша от должности

По словам Дайги Дадзите, президента Латвийского паралимпийского комитета, комитет направил письмо депутатам мандатной комиссии. Она отметила, что Латвийская спортивная федерация глухих также поддерживает такое предложение.
Паралимпийцы также хотят, чтобы Мандатная комиссия Сейма оценила соответствие Риекстиньша должности парламентского секретаря.
Уже сообщалось, что оппозиционная партия "За человеческую Латвию" также предложила Риекстиньша к отставке с поста председателя спортивного подкомитета.
Уже сообщалось, что во вторник, 3 июля, парламентский секретарь Министерства образования и науки опубликовал в своем аккаунте в Facebook отрывок из интервью, в котором выразил мнение, что на Олимпийских играх "обычные спортсмены" должны получать более высокие премии, чем паралимпийцы, учитывая отличия в конкуренции.
"Что касается премий для паралимпийцев, я буду очень непопулярным, но я не сравниваю их с обычными видами спорта. Это две разные вещи - как с точки зрения соревнований, так и всего остального. Я не говорю, что паралимпийцев должно быть меньше, но обычных спортсменов должно быть больше, учитывая соревновательный фактор. Всегда есть табуированные темы, о которых не стоит говорить - лучше сказать и забыть, иначе придется оправдываться. На мой взгляд, обе эти вещи нельзя ставить на чаши весов. Это вряд ли справедливо по отношению к обычным спортсменам", - сказал Риекстиньш.
Такое мнение чиновника IZM во вторник вызвало возмущение многих пользователей социальных сетей.
Незадолго до полуночи министр образования и науки Муйжниеце опубликовала извинения за высказывания Риекстиньша в своем аккаунте в Facebook. Министр извинилась перед каждым, у кого сложилось впечатление, что мнение Риекстиньша призывает унижать паралимпийцев по отношению к другим спортсменам.