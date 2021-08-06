Citadele предупреждает о частичной недоступности услуг c 14 до 15 августа

Филиалы Citadele будут работать по обычному графику, но платежи в них совершать будет нельзя, уточняет банк.

При этом платежи с помощью банковских карт и услуги банкоматов клиентам будут доступны в обычном режиме.

Банк Citadele просит клиентов своевременно планировать свои расчеты и произвести все необходимые платежи до 17:00 часов 13 августа, а также внимательно ознакомиться с подготовленной банком информацией касательно доступности услуг во время плановых работ.

Если у клиента есть ежемесячный платеж с датой оплаты с 14 по 15 августа, банк рекомендует совершить его заблаговременно - до 17:00 часов 13 августа.

Мобильное приложение и интернет-банк будут работать, но совершать платежи и оформить кредиты будет невозможно, уточняет банк. Карточные операции, произведенные клиентами во время модернизации, могут полностью отразиться на счетах только после завершения работ.

Мгновенные платежи в указанный период также будут недоступны: в это время не будут приниматься ни входящие, ни исходящие мгновенные платежи.

Обработка входящих платежей возобновится после 12:00 часов 15 августа.

Во время проведения работ по модернизации, в интернет-магазинах нельзя будет оплатить покупку через интернет-банк, однако можно будет рассчитаться с помощью карты, введя данные карты.

При этом онлайн-услуги, например, дистанционная подача заявки на ипотечный кредит, будут доступны, но поданные заявки будут рассмотрены только после окончания работ.

Телефонная линия филиала дистанционного обслуживания банка Citadele будет работать круглосуточно, чтобы помочь клиентам решить актуальные для них вопросы.

В случае возникновения вопросов или неясностей клиенты Citadele могут связаться с банком в чате мобильного приложения, в интернет-банке, по электронной почте info@citadele.lv или по телефону 67010000.