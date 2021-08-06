В Украине судят членов "Национального корпуса": их подозревают в создании преступной группировки

В этом выпуске:

В Киеве проходят суды над членами Национального корпуса, которых задержали по подозрению в создании преступной группировки.

Олега Навального приговорили к одному году лишения свободы условно.

Как и откуда появился коронавирус, унесший жизни больше 4-х миллионов человек?

В Якутии продолжают гореть сотни тысяч гектаров леса.

В Харькове раскрыли рэкетиров, которые крышевали сектор похоронных услуг

Служба безопасности Украины отчиталась о завершении масштабной спецоперации: ликвидировали преступную группировку, которая обложила данью ритуальный бизнес в Харькове. Среди фигурантов, по данным следствия, – действующие сотрудники силовых структур и ветераны, воевавшие на Востоке Украины, а также члены националистической партии и одноименной общественной организации "Национальный корпус". Ее связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Обыски прошли в офисах и домах у почти полусотни человек. Среди найденного – оружие, боеприпасы и крупные суммы денег. В Службе безопасности Украины утверждают, что рэкетиры вымогали деньги у ритуальных бюро Харькова.

Задержанным инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: вымогательство, создание преступной группировки и противодействие законной хозяйственной деятельности.

Один из пострадавших бизнесменов, скрывая голос и имя, согласился рассказать Настоящему Времени подробности этого дела:

"Все это началось в начале 2020 года. Появилась организация, представившаяся "Нацкорпусом", и сказала, что теперь она будет контролировать половину рынка ритуальных услуг. Они прибрали себе все частные организации, которые занимались ритуальными службами, – говорит бизнесмен. – По сути, они поделили рынок ритуальных услуг на часть, которую контролирует коммунальное предприятие, и на их. Через некоторое время они подмяли под себя и все морги".

По словам мужчины, похоронные агенты, которые приняли условия злоумышленников, с каждого заказа платили им от $80 до 150. Морги облагались данью отдельно. Со временем согласились работать с вымогателями почти все: тем, кто отказывался, жгли машины и офисы.

"По данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов и имели значительное влияние на представителей органов местной власти, – говорит Лилия Домашенко, спикер управления СБУ в Харьковской области. – Задокументировано, что преступной деятельности группировки способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета".

Представители националистической партии "Нацкорпус" уже назвали дело давлением на ветеранов войны на Донбассе и политическим преследованием со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В поддержку задержанных "Нацкорпус" провел сегодня в Киеве под судом масштабные акции протеста.

"В Харькове сейчас происходит начало попытки зачистки патриотической активной ветеранской среды властью Зеленского, – утверждает Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус". – Происходит примерно то же самое, что происходило в 2011 году, в начале власти Януковича, когда он пытался избавиться от националистов, футбольных фанатов, и тоже достаточно массовыми посадками".

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