Ярко завершилось главное мероприятие Baltic Pride 2021 - прайд-парад

Уже известно, что обычного прайда в этом году не было, вместо него состоялось шикарное мероприятие в прямом эфире "Прайд-парад".

По улицам Риги курсировал специальный автобус Baltic Pride. Его "капитаном" был Магнус Эриньш, который исполнял популярные песни. Ведущим "прайд-заезда" был Рой Роджерс, который пообщался с участниками фестиваля и друзьями сообщества ЛГБТ+.

Недостатка в ярких событиях, приятных сюрпризах, дружеских эмоциях и содержательных беседах не было.

В некоторых кафе, барах и кварталах Риги с 12:30 до 17:30 транслировался прямой эфир. Количество мест для посетителей было ограничено.

Организаторы Baltic Pride приглашали всех желающих посмотреть парад, создавая в своих домах праздничное настроение. Мы также присоединились к вам в прямом эфире на случайно выбранных торжествах.