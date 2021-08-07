Сб, 7.08.2021
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Сергей Шойгу, министр обороны РФ

"Смеется и шутит". Представители МакSим рассказали о ее состоянии

МакSим ФОТО: Пресс-фото

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая несколько недель находилась на аппарате ИВЛ, "полностью пришла в себя", пишет "Медуза" со ссылкой на группу певицы в социальной сети "ВКонтакте".

"Наша Марина в ясном сознании, полностью пришла в себя. Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", - сказано в сообщении.

Менеджеры певицы, которые ранее сообщали о положительной динамике лечения, новую публикацию в группе пока не прокомментировали.

Абросимова была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. В тот же день ее ввели в состояние искусственной комы. Ранее у певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких. Тесты на Covid-19 оказались отрицательными.

В начале августа менеджеры певицы, что ее сняли с аппарата ИВЛ, и она начала дышать самостоятельно.


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