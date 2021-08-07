"Смеется и шутит". Представители МакSим рассказали о ее состоянии

"Наша Марина в ясном сознании, полностью пришла в себя. Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", - сказано в сообщении.

Менеджеры певицы, которые ранее сообщали о положительной динамике лечения, новую публикацию в группе пока не прокомментировали.

Абросимова была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. В тот же день ее ввели в состояние искусственной комы. Ранее у певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких. Тесты на Covid-19 оказались отрицательными.