Сб, 7.08.2021
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Кашерс, дизайнер

"Нужно заботиться не только о себе": Дженнифер Энистон перестала общаться с непривитыми друзьями

Дженнифер Энистон ФОТО: depositphotos.com

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в сторис своего Instagram поделилась, что прервала общение с друзьями, отказавшимися от прививки от коронавируса, пишет Esquire.

"Если у вас есть дельта-штамм, вы можете передать его мне. Я могу заболеть в легкой форме, но я не попаду в больницу и не умру. Однако я могу заразить другого человека, у которого нет вакцины и чье здоровье подорвано, и подвергнуть его жизнь риску", - написала актриса.

"Сейчас нужно заботиться не только о себе", - заключила Энистон.

Актриса полностью завершила свою вакцинацию в мае этого года. "Нам повезло, что в США есть доступ к вакцинам. К сожалению, так не везде… Как мы знаем, здоровье каждого из нас влияет на здоровье остальных", - сообщила она тогда в своем Instagram.

Ранее в интервью изданию InStyle она сообщила, что перестала общаться с непривитыми друзьями, т.к. актеры "не в капсулах и не тестируются каждый день".


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