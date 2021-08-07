"Нужно заботиться не только о себе": Дженнифер Энистон перестала общаться с непривитыми друзьями

"Если у вас есть дельта-штамм, вы можете передать его мне. Я могу заболеть в легкой форме, но я не попаду в больницу и не умру. Однако я могу заразить другого человека, у которого нет вакцины и чье здоровье подорвано, и подвергнуть его жизнь риску", - написала актриса.

"Сейчас нужно заботиться не только о себе", - заключила Энистон.

Актриса полностью завершила свою вакцинацию в мае этого года. "Нам повезло, что в США есть доступ к вакцинам. К сожалению, так не везде… Как мы знаем, здоровье каждого из нас влияет на здоровье остальных", - сообщила она тогда в своем Instagram.