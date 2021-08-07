В эстонской деревне процветал амфетаминовый бизнес

На слушании, состоявшемся 9 июля в здании суда Вильянди, 38-летний Ааре Саар был признан виновным в незаконном обращении с наркотическими и психотропными веществами в большом количестве. В течение прошлого года он незаконно перевез не менее 444 граммов амфетамина в различные районы Вильяндимаа и Ярвамаа.

В материалах cуда указано, что невозможно было выяснить, когда, где и от кого Саар получил наркотики, но он передавал их в прошлом году десять раз с 23 апреля по 4 июня.

В деревне Пяри, недалеко от автобусной остановки аэропорта, у него был тайник, из которого он выдал не менее 50 граммов амфетамина. В качестве мест передачи наркотика также указаны Имавере, Мустла и окрестности Уусна. В большинстве случаев передаваемое им количество было большим, не менее 50 граммов. Минимальным переданным им количеством были 6 граммов амфетамина за раз.

Приговор

Суд приговорил Саара, которого ранее несколько раз признавали виновным в вождении в нетрезвом виде, к трем годам тюремного заключения, которые ему не придется отбывать за решеткой, если он не совершит умышленно другое преступление в течение испытательного срока в три года и шесть месяцев. Кроме того, Саар должен оплатить судебные издержки. Приговор был вынесен в ходе согласительной процедуры, в которой обвиняемый признал себя виновным.