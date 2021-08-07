Сб, 7.08.2021
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В эстонской деревне процветал амфетаминовый бизнес

Viljandi kohtumajas süüdi mõistetud mees käitles vähemalt 444 grammi amfetamiini. Pildil hašiš, amfetamiin, metüleendioksümetamfetamiin, kokaiin ja marihuaana. ФОТО: Peeter Langovits (Postimees)

В начале июля в здании суда Вильянди был осужден мужчина, который за последний год был причастен к обороту не менее 444 граммов амфетамина. Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно, сообщает Rus.Postimees.

На слушании, состоявшемся 9 июля в здании суда Вильянди, 38-летний Ааре Саар был признан виновным в незаконном обращении с наркотическими и психотропными веществами в большом количестве. В течение прошлого года он незаконно перевез не менее 444 граммов амфетамина в различные районы Вильяндимаа и Ярвамаа.

В материалах cуда указано, что невозможно было выяснить, когда, где и от кого Саар получил наркотики, но он передавал их в прошлом году десять раз с 23 апреля по 4 июня.

В деревне Пяри, недалеко от автобусной остановки аэропорта, у него был тайник, из которого он выдал не менее 50 граммов амфетамина. В качестве мест передачи наркотика также указаны Имавере, Мустла и окрестности Уусна. В большинстве случаев передаваемое им количество было большим, не менее 50 граммов. Минимальным переданным им количеством были 6 граммов амфетамина за раз.

Приговор

Суд приговорил Саара, которого ранее несколько раз признавали виновным в вождении в нетрезвом виде, к трем годам тюремного заключения, которые ему не придется отбывать за решеткой, если он не совершит умышленно другое преступление в течение испытательного срока в три года и шесть месяцев. Кроме того, Саар должен оплатить судебные издержки. Приговор был вынесен в ходе согласительной процедуры, в которой обвиняемый признал себя виновным.

Амфетамин входит в список наркотических средств и психотропных веществ. Согласно Закону о наркотических и психотропных веществах, количество наркотического вещества считается большим, если его достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение не менее чем у десяти человек - в случае амфетамина это количество составляет 1,3 грамма.


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