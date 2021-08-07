Вс, 8.08.2021
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"Пожалуйста, помогите": масштабная травля журналистки даугавпилсского СМИ. Разыскиваются другие жертвы

Иллюстративное фото ФОТО: media.istockphoto.com

Это началось 29 июля. Уже вторую неделю журналист даугавпилсского издания "Чайка" Анастасия Федорова живет под психологическим прессингом со стороны неких людей. По ночам к ней домой приходят неизвестные, пересылаются ее личные данные, создаются фейковые аккаунты, в сети распространяются унизительные ролики.

Все это делается, чтобы публично оскорбить, унизить и запугать журналиста. Кроме того, страдают близкие Анастасии. Нам уже стало известно, что по подобной схеме злоумышленники навредили большому количеству людей. И их мотивы могут быть совершенно разными.

"Приходят десятки мужчин…"

Рассказывает Анастасия: "В ночь на 29 июля ко мне домой стали приходить мужчины и просить оказать им интимные услуги. Якобы они беседовали со мной по телефону и договорились о встрече у меня дома. Однако разговор по телефону и переписки в WhatsApp с этими людьми вела не я, а другие лица, которые представлялись мной.

Кому-то это может показаться смешным, но беспокойства происходят по ночам, а точнее, с вечера до самого утра. С небольшим промежутком времени приходят десятки мужчин, стучат в окна и двери. Кто-то после объяснения ситуации уходит сразу, а кто-то начинает настаивать на интимной связи.

Мол, "зачем я сюда приехал, давай открывай!". Некоторые из этих мужчин стали приезжать повторно, не реагируя на слова о том, что это все подстава и травля. Это пугает.

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Параллельно с этим публикуется мой личный номер телефона, куда также поступают сообщения интимного характера. С мужчинами злоумышленницы общаются со своих номеров. Несколько человек показали мне переписку в WhatsApp, что позволило не только узнать, с каких именно номеров осуществляется подставная коммуникация, но и вычислить схему, по которой все это происходит.

Подобные действия уголовно наказуемы

С 6 августа эти лица начали заниматься унижением моей личности в публичном пространстве. Они переделывают мои видеоролики, некогда опубликованные в социальных сетях, накладывая на них они тексты порнографического характера, чтобы выставить меня, мягко говоря, девушкой с низкой социальной ответственностью. Одно из таких видео на площадке TikTok собрало более 3 000 просмотров.

Хочу отметить, что подобные действия влекут за собой юридическую ответственность за оскорбление чести и достоинства. В Латвии она определена в Уголовном и Гражданском законе.

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Конечно, я сразу обратилась в полицию по данному поводу, еще в первую ночь морального прессинга. И на протяжении всего времени, пока идет травля, я провожу собственное расследование, в ходе которого мне удалось собрать много информации. Сейчас мне совершенно точно известны имена этих девушек (и все возможные сведения о них), а также имеются доказательства, указывающие на их вину, которые будут переданы следователю. Кроме того, мне удалось найти и других людей, пострадавших от их действий.

Насколько мне известно, есть жертвы, которые пострадали именно по причине личного характера. И я думаю, что в моем случае происходит тоже самое - личная неприязнь. Хотя изначально были подозрения, что травля связана именно с профессиональной деятельностью.

"Помогите остановить этот беспредел"

Буллинг усиливается, все становится только хуже, поэтому я обращаюсь ко всем, кто знает меня лично, а также ко всем неравнодушным. Если кто-то пытался узнать у вас какую-либо информацию обо мне, задавая разные вопросы, прошу проигнорировать и прислать мне скриншоты переписки на почту af.chayka@gmail.com.

Эти люди могут писать вам, используя фейковые аккаунты с моими фотографиями, или аккаунты моих друзей и родственников, или вовсе чужие изображения. Если вы заметили где-то в интернете текстовые посты, фото или видеоматериалы, позорящие мою личность, то я также прошу вас прислать скриншот с указанием места, где находится эта публикация. Буду очень благодарна за помощь. Это позволит не только зафиксировать преступление, но и остановить распространение этих материалов, остановить этот беспредел. Пожалуйста, помогите".

От редакции

Редакция "Чайки" также обращается за помощью к своим читателям: если за последний год с вами происходило нечто подобное, то, пожалуйста, свяжитесь с нами по почте: damedialv@gmail.com или af.chayka@gmail.com. Возможно и у вас имеются сведения, указывающие на вину этих людей. Таким образом мы сможем усилить ответственность за моральные издевательства, хулиганство, запугивание и другие действия, порочащие вашу честь и достоинство.

Кроме того, мы обращаемся к нашим коллегам-журналистам с просьбой переопубликовать этот материал в своих изданиях. Сейчас нам очень нужна ваша солидарная поддержка, которая поможет распространить эту информацию, мотивировать правоохранительные органы оперативно раскрыть преступление, которое совершается в данный момент, и остановить распространение подобного рода преступлений, ставших, как оказалось, весьма частым явлением в нашей стране.


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