"Пожалуйста, помогите": масштабная травля журналистки даугавпилсского СМИ. Разыскиваются другие жертвы

Параллельно с этим публикуется мой личный номер телефона, куда также поступают сообщения интимного характера. С мужчинами злоумышленницы общаются со своих номеров. Несколько человек показали мне переписку в WhatsApp, что позволило не только узнать, с каких именно номеров осуществляется подставная коммуникация, но и вычислить схему, по которой все это происходит.

Подобные действия уголовно наказуемы

С 6 августа эти лица начали заниматься унижением моей личности в публичном пространстве. Они переделывают мои видеоролики, некогда опубликованные в социальных сетях, накладывая на них они тексты порнографического характера, чтобы выставить меня, мягко говоря, девушкой с низкой социальной ответственностью. Одно из таких видео на площадке TikTok собрало более 3 000 просмотров.

Хочу отметить, что подобные действия влекут за собой юридическую ответственность за оскорбление чести и достоинства. В Латвии она определена в Уголовном и Гражданском законе.

Конечно, я сразу обратилась в полицию по данному поводу, еще в первую ночь морального прессинга. И на протяжении всего времени, пока идет травля, я провожу собственное расследование, в ходе которого мне удалось собрать много информации. Сейчас мне совершенно точно известны имена этих девушек (и все возможные сведения о них), а также имеются доказательства, указывающие на их вину, которые будут переданы следователю. Кроме того, мне удалось найти и других людей, пострадавших от их действий.

Насколько мне известно, есть жертвы, которые пострадали именно по причине личного характера. И я думаю, что в моем случае происходит тоже самое - личная неприязнь. Хотя изначально были подозрения, что травля связана именно с профессиональной деятельностью.

"Помогите остановить этот беспредел"

Буллинг усиливается, все становится только хуже, поэтому я обращаюсь ко всем, кто знает меня лично, а также ко всем неравнодушным. Если кто-то пытался узнать у вас какую-либо информацию обо мне, задавая разные вопросы, прошу проигнорировать и прислать мне скриншоты переписки на почту af.chayka@gmail.com.

Эти люди могут писать вам, используя фейковые аккаунты с моими фотографиями, или аккаунты моих друзей и родственников, или вовсе чужие изображения. Если вы заметили где-то в интернете текстовые посты, фото или видеоматериалы, позорящие мою личность, то я также прошу вас прислать скриншот с указанием места, где находится эта публикация. Буду очень благодарна за помощь. Это позволит не только зафиксировать преступление, но и остановить распространение этих материалов, остановить этот беспредел. Пожалуйста, помогите".