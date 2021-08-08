Мир женщин с усами: новый клип Little Big с победительницей "Евровидения" набирает популярность в Сети

Трек называется Moustache (пер.с анг. - "усы"). На видео Барзилай и вокалистка Little Big Софья Таюрская изображены с усами на лице. Чтобы сделать усы гуще, их героини готовы на все.

"Получается не ссы носи усы", "Как же талантливо Супер Марио сыграл всех девушек этого клипа", "Гипноз!", "Да, это определенно "Грэмми", - писали в комментариях.

Клип посмотрели свыше 1,6 миллиона человек, а 114 тысяч отметили, что им ролик понравился.

Напомним, почти сразу после громкого интервью солистки Софьи Таюрской, в котором она рассказала Ксении Собчак о своем романе с Ильей Прусикиным, группа Little Big выпустила клип c кавером на группу Backstreet Boys

Нетта Барзилай одержала победу на Евровидении в 2018 году. Первое место ей принесла композиция Toy ("Игрушка").