"Знаю о выкидыше не понаслышке": Ольга Орлова пообщалась с подписчиками

Подписчица поинтересовалась у 43-летней певицы, как ей пережить замершую беременность или выкидыш. Орлова ей посоветовала просто принять эту ситуацию.
"Поверьте, я знаю об этом не понаслышке… Но все будет хорошо, у вас обязательно все получится!" - указала она.
Ольга также отметила, что в воспитании детей не следует прибегать к излишнему контролю. Она также считает, что не нужно бояться отпускать их во взрослую жизнь:
"Дети вырастают и покидают родительское гнездо. Это норма. Не нужно бороться с естественными процессами. Я в этом вижу эгоизм".
Ольга Орлова старается не рассказывать о своей личной жизни. Правда, журналистам стало известно, что телеведущая встречается с 51-летним бизнесменом по имени Валерий. В недавнем интервью Лауре Джугелии телеведущая подтвердила, что у нее есть мужчина, с которым она живет. Она заметила, что он человек не публичный, потому его имя она не раскрывает.