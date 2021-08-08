"Знаю о выкидыше не понаслышке": Ольга Орлова пообщалась с подписчиками

Подписчица поинтересовалась у 43-летней певицы, как ей пережить замершую беременность или выкидыш. Орлова ей посоветовала просто принять эту ситуацию.

"Поверьте, я знаю об этом не понаслышке… Но все будет хорошо, у вас обязательно все получится!" - указала она.

Ольга также отметила, что в воспитании детей не следует прибегать к излишнему контролю. Она также считает, что не нужно бояться отпускать их во взрослую жизнь:

"Дети вырастают и покидают родительское гнездо. Это норма. Не нужно бороться с естественными процессами. Я в этом вижу эгоизм".