Вс, 8.08.2021
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"Знаю о выкидыше не понаслышке": Ольга Орлова пообщалась с подписчиками

Ольга Орлова ФОТО: скриншот видео с YouTube

Телеведущая и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова ответила в Instagram на вопросы подписчиков, которые касаются отношений, воспитания детей и замершей беременности. Об этом пишет StarHit.ru.

Подписчица поинтересовалась у 43-летней певицы, как ей пережить замершую беременность или выкидыш. Орлова ей посоветовала просто принять эту ситуацию.

"Поверьте, я знаю об этом не понаслышке… Но все будет хорошо, у вас обязательно все получится!" - указала она. 

Ольга также отметила, что в воспитании детей не следует прибегать к излишнему контролю. Она также считает, что не нужно бояться отпускать их во взрослую жизнь:

"Дети вырастают и покидают родительское гнездо. Это норма. Не нужно бороться с естественными процессами. Я в этом вижу эгоизм".

Ольга Орлова старается не рассказывать о своей личной жизни. Правда, журналистам стало известно, что телеведущая встречается с 51-летним бизнесменом по имени Валерий. В недавнем интервью Лауре Джугелии телеведущая подтвердила, что у нее есть мужчина, с которым она живет. Она заметила, что он человек не публичный, потому его имя она не раскрывает. 


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