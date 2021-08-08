"Никуда не могу попасть!": Мужчина переболел Covid-19 в ОАЭ - получить сертификат в Латвии не выходит

После выздоровления Элвис решил вернуться в Латвию, где отправился в самоизоляцию.

"Мои родители заверили меня, что, будучи переболевшим, можно дальше заниматься своими делами. После болезни на всякий случай я сдал еще один тест, который оказался положительным.

Но перед самолетом он был отрицательным, поэтому я спокойно и смог улететь. По приезду в Латвию в целях безопасности отправился в самоизоляцию в деревню, хоть это было и не обязательным, охранники отпустили меня с сертификатом", - сказал Элвис.

Элвис обратился в Национальную службу здравоохранения (NVD) за справкой о том, что он переболел за границей. У него даже есть несколько подтверждений, но - ему отказали.

В учреждении молодому человеку сообщили, что правительство не давало распоряжения о возможности конвертирования сертификата. Элвис выяснил, что при выздоровлении от коронавируса в Латвии, положен сертификат, действительный в течение 180 дней. Он хочет получить точно такой ​​же сертификат, подтверждающий факт выздоровления.

"Я никуда не могу пойти - ни на работу, ни на мероприятия. На данный момент я получил справку от врача о том, что могу идти на работу, но еще не получил ответа от NVD .

Я работаю в спортзале, это не закрытое офисное помещение, поэтому мне нужен сертификат. Я уже месяц пытаюсь во всем разобраться. Я хочу увидеть некоторую логику, потому что вирус в Эмиратах такой же, как здесь, в Латвии, у меня были все те же признаки", - пояснил Элвис.

Молодого человека проинформировали, что единственный способ получить сертификат - сделать вакцинацию. Однако у Элвиса возникает вопрос, насколько безопасно делать прививку, если он только что выздоровел?

Выходов всего два

NVD сообщает, что, переболев на территории Евросоюза, можно получить ковид-сертификат, но если человек находится в третьей стране, такой сертификат не полагается. Выходов всего два - сделать прививку или, при необходимости, сдать тест за свой счет.

Эвия Сталберга, пресс-секретарь Национальной службы здравоохранения, заявила: "К сожалению, такой обмен данными со странами за пределами Европейского Союза не ведется. Следовательно, невозможно удостовериться, нет единого стандарта для лабораторных выписок, что человек действительно переболел. Он может отличаться от страны к стране".

Специалисты также подтверждают, что делать прививки безопасно, даже если человек недавно переболел коронавирусом, это даже желательно.

Председатель Государственного совета по иммунизации профессор Даце Завадска указывает: "Вакцинация определенно рекомендуется людям, которые ранее перенесли болезнь. Это безопасно, не будет вреда для здоровья, напротив, образуется крепкая защита. В том числе и против дельта-штамма вируса. Каждому важно помнить и понимать, что основная цель вакцинации - предотвратить смерть, тяжелое течение заболевания и осложнения".

Национальная служба здравоохранения признает, что никаких изменений в отношении людей, которые заболевают за пределами Европейского Союза, пока не планируется.