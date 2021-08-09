"У меня всегда был маленький телефон": Бритни Спирс получила свой первый в жизни планшет
39-летняя популярная певица Бритни Спирс (Britney Spears) призналась, что приобрела свой первый iPad. Об этом она сообщила в Instagram.
39-летняя популярная певица Бритни Спирс (Britney Spears) призналась, что приобрела свой первый iPad. Об этом она сообщила в Instagram.
У детей певицы ранее уже была техника от Apple, но приобрести ее для себя возможность она получила только сейчас. Бритни разместила видео, в котором рассказала о приобретении.
"Я очень взволнована! У моих детей были эти планшеты, а у меня нет! У меня всегда был маленький телефон, а теперь он у меня в руках. Я чувствую, что моя жизнь меняется!" - сказала исполнительница.
В конце ролика Бритни похвасталась новыми туфлями.
Напомним, в 2008 году отец певицы Джейми Спирс стал ее опекуном. В июне 2021 года Бритни Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и не счастлива, и попросила лишить отца статуса опекуна.
В конце июля стало известно, что новый адвокат Бритни Мэтью Розенгарт потребовал, чтобы ее отца Джейми Спирса отстранили от опекунства над дочерью. Следующее слушание по делу состоится 29 сентября в суде Лос-Анджелеса. Она планирует предъявить обвинения отцу в злоупотреблении опекунством.