"У меня всегда был маленький телефон": Бритни Спирс получила свой первый в жизни планшет

У детей певицы ранее уже была техника от Apple, но приобрести ее для себя возможность она получила только сейчас. Бритни разместила видео, в котором рассказала о приобретении.

"Я очень взволнована! У моих детей были эти планшеты, а у меня нет! У меня всегда был маленький телефон, а теперь он у меня в руках. Я чувствую, что моя жизнь меняется!" - сказала исполнительница.

В конце ролика Бритни похвасталась новыми туфлями.

Напомним, в 2008 году отец певицы Джейми Спирс стал ее опекуном. В июне 2021 года Бритни Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и не счастлива, и попросила лишить отца статуса опекуна.