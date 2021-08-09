Нет действующего Covid-сертификата? Минкульт предлагает вернуть деньги за билеты

Нормативные акты* предусматривают право зрителей на взыскание денег за билеты на культурные мероприятия, приобретенные до 15 июня этого года, если требования эпидемиологической безопасности не позволяют им посетить мероприятие, поскольку у человека нет действующего сертификата о вакцинации против Covid-19, перенесенном коронавирусе или тестировании.

Зрители могут сдать билеты в кассах и получить обратно свои деньги до 31 августа.

Кроме того, любой человек, который не сможет посетить культурное мероприятие из-за положительного результата теста на Covid-19, имеет право сдать билет в кассе до 31 декабря этого года и вернуть деньги за билет.

В соответствии с эпидемиологической ситуацией в начале лета были созданы новые меры безопасности для борьбы с Covid-19: с 15 июня этого года они стали дополнительным требованием для посещения культурных мероприятий, которые необходимо выполнить после покупки билета.

Таким образом, все владельцы билетов на культурные мероприятия, приобретенные до 15 июня, которые не могли или не смогли получить вакцину, не переболели Covid-19 или лабораторный тест на Covid-19 был положительным, могут до 31 августа запросить возврат билетов у организаторов.

Посетители, которые не смогли присутствовать на мероприятии, потому что результат теста Covid-19 был положительный, а не отрицательный, смогут подать заявку на возврат билетов до 31 декабря этого года.

В указанных ситуациях право потребителей на возврат денег, уплаченных за билет, также предусмотрено в Законе о защите прав потребителей.

При этом организаторам культурных мероприятий будет возмещено 80% денег за возврат билетов из государственного бюджета через целевую программу Государственного фонда культурного капитала (VKKF) в целях защиты организатора мероприятия от убытков из-за непредвиденных обстоятельств.

Министерство культуры ранее сообщало, что поддержка организаторам мероприятий, пострадавших от кризиса Covid-19, будет оказана в рамках целевой программы "Компенсация за билеты на культурное мероприятие". Для этих целей зарезервировано финансирование, которое не превышает 2 132 861 евро. Финансирование предоставляется после оценки заявок, поданных для каждого этапа целевой программы в VKKF. В первых трех этапах целевой программы организаторам культурных мероприятий уже выделено 1 673 971,54 евро.