Брат Меган Маркл заявил, что его сестра "разрушит" жизнь принца Гарри

В шоу Томас Маркл-младший описывает себя как "самый большой брат из всех", а также он рассказал, что предупреждал принца Гарри не жениться на Меган.

"Я сказал принцу Гарри: "Я думаю, она разрушит твою жизнь. Она очень поверхностный человек", - заявил 55-летний Маркл.

SNEAK PEEK: Get ready! The VIPs are coming! #BBAUvip coming soon to Channel 7 pic.twitter.com/BvZqyAeKHE — Big Brother AU (@BigBrotherAU) August 8, 2021

Помимо участия в телешоу, известно, что он был судим: в 2017 году его признали виновным в том, что он в пьяном виде угрожал женщине пистолетом.

О трудных отношениях Маркл с семьей писали уже многие СМИ: в июле стало известно, что ее отец собирается через суд добиваться возможности увидеться со своими внуками, детьми Меган.

4 июня Меган Маркл родила второго ребенка, девочку, которую она и ее муж принц Гарри назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Также Меган и Гарри воспитывают двухлетнего сына Арчи.