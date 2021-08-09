Пн, 9.08.2021
Я буду работать, говорить правду и бороться с коррупцией. А в каких условиях - из-под домашнего ареста, из тюрьмы, из-за границы - мне кажется, это уже второстепенный вопрос Любовь Соболь
Любовь Соболь

​Какое будущее ждет планету? Новый доклад ООН о том, как человечество влияет на окружающую среду

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В годовщину президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко и Светлана Тихановская встретились с журналистами.
  • Во время пандемии власти Беларуси стали сильно занижать показатели смертности населения.
  • В ООН подготовили новый доклад о том, как человечество влияет на окружающую среду. 
  • В Москве умер правозащитник, диссидент и ученый, один из авторов Конституции России Сергей Ковалев.

 

Какое будущее ждет планету? На этот вопрос отвечают климатические эксперты ООН. Новый доклад ученых связывает экстремальные погодные явления – жару, наводнения и ураганы – с глобальным изменением климата

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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