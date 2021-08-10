Нашли опухоль, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды: Сергей Сафронов об онкологии

44-летний шоумен сначала не хотел ложиться в больницу, но жена его переубедила. Оказалось, что не зря. Врачи обнаружили подозрительное образование в грудной клетке. Они сделали разрез, и отправили фрагмент опухоли на биопсию.

"Здесь нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Врачи даже удивились: "Ты нормально дышишь?" - вспоминает Сергей и отмечает, что он ничего не замечал.

Выяснилось, что это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили.

"Слава Богу, не было и нет заражения крови… Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть размером с кулак. Сначала врачи не знали доброкачественная она или нет, что за диагноз. Когда уже взяли фрагмент, сказали: "Отправляем его на биопсию, информация придет только через две недели". Но я видел по глазам врачей, что они в шоке", - рассказывал он в интервью певице Валерии.

Врачи делали неутешительные прогнозы. Иллюзионисту диагностировали лимфому Ходжкина. Медики подчеркнули, что это "лучшее из худшего" и оно лечится.

"Да, это долгое и неприятное лечение. Я если честно, не позавидую тем, у кого более тяжелые стадии, у кого болезнь перешла в заражение крови... Химиотерапию прохожу раз в две недели. Конечно, недельку, мягко сказать, тяжеловато. Нужно пить таблетки от тошноты", - отметил Сергей.

Хотя шоумену приходится тяжело, он не теряет оптимизма. Рядом с ним родные и близкие. Они его поддерживают и верят в полное выздоровление.