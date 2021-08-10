Китай отзывает посла в Вильнюсе из-за углубления связей Литвы с Тайванем
Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, также Китай предложил для консультаций отозвать и посла Литвы в Пекине.
Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе, также Китай предложил для консультаций отозвать и посла Литвы в Пекине.
МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.
"Не так давно власти Литвы, не уважая повторяющихся заявлений Китая о возможных последствиях, объявил о решении позволить Тайваню от своего имени открыть "представительство". Решение вызывающе нарушает договор Литвы и Китая об установлении дипломатических отношений и вредит суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в пресс-релизе.
говорится в нем.
Китай также предупреждает Литву, что "Китайская Народная Республика является единственной законной властью, представляющей весь Китай, поэтому призывает Литвы отменить "неверное решение" и принять меры для "возмещения ущерба".
Кроме всего прочего, Китай предупреждает Тайвань, что "независимость Тайваня" - это тупик и любые сепаратистские действия на международной арене будут осуждаться".
Министерство иностранных дел Литвы информировало, что решение об отзыве посла было получено во вторник, тогда же Литве было предложено отозвать посла из Пекина.
"Министерство иностранных дел Литвы сожалеет о таком шаге Китая и еще раз подчеркивает, что, уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и с многими другими странами Евросоюза и мира", - заявлено пресс-релизе МИД Литвы.
МИД Литвы ранее заявлял, что Литва заинтересована в расширении сотрудничества с Тайванем в разным областях, особенно в области экономики и культуры.
Сейчас представители тайваньских властей называют Литву хорошим партнером своей страны.
Тайвань, в котором проживает приблизительно 23 млн жителей, носит официальное название Китайская республика, как страну его признают только 15 стран. Литвы нет среди них.