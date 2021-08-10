В августе на ТНТ покажут черную комедию с примесью русской классики "Маньячелло"

Придумали "Маньячелло" в Бурятии, там же - в Улан-Удэ и живописных окрестностях - проходили съемки. Это первый региональный сериал , который покажут в эфире федерального канала, и одна из немногих чёрных комедий, получивших шанс встретиться с широкой российской аудиторией благодаря компании 1-2-3 Production ("Эпидемия", "Колл-центр", "Перевал Дятлова").

В бурятском поселке Сосновка творятся странные вещи: на рельсах лежит труп электрика с отрезанной головой, облитый маслом; полгода назад на улице зарубили топором старушку прямо в темечко, а в гостинице нашли повешенного поэта. Но местные полицейские в упор не видят литературных мотивов преступлений и списывают их на мелкий криминал и бытовуху. Маньячелло Тимофей, оформляющий убийства в виде иллюстраций к мировой литературе, страдает и сходит с ума из-за того, что в Сосновке его не понимают. Тимофей был воспитан гиперопекающей мамой-библиотекаршей и уверен, что каждый человек обязан знать и уважать классику.

Все меняется, когда в посёлок из города приезжает следователь Ольга. Эрудированная и начитанная, она сразу замечает фишку преступлений и говорит об этом начальству, но сталкивается со стеной непонимания, сексизма и насмешек. Местная полиция обеспокоена тем, что Ольга всерьёз собирается искать в Сосновке маньяка, поэтому делает всё, чтобы отослать её обратно. А Тимофей, в свою очередь, делает всё, чтобы удержать единственную понимающую его загадки женщину.