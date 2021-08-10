В августе на ТНТ покажут черную комедию с примесью русской классики "Маньячелло"
Черную комедию с примесью русской классики "Маньячелло" покажут на ТНТ уже 16 августа. Эта история с элементами пародии и детектива будет выходить в эфир в 20:00.
Черную комедию с примесью русской классики "Маньячелло" покажут на ТНТ уже 16 августа. Эта история с элементами пародии и детектива будет выходить в эфир в 20:00.
Придумали "Маньячелло" в Бурятии, там же - в Улан-Удэ и живописных окрестностях - проходили съемки. Это первый региональный сериал, который покажут в эфире федерального канала, и одна из немногих чёрных комедий, получивших шанс встретиться с широкой российской аудиторией благодаря компании 1-2-3 Production ("Эпидемия", "Колл-центр", "Перевал Дятлова").
Снял сериал режиссер Жаргал Бадмацыренов, сыгравший в "Маньячелло" одну из ролей. Также в комедии снялись актер Драматического театра Улан-Удэ Владимир Барташевич, ведущая новостей на бурятском телевидении Ася Касьянова, театральный актер и педагог Вадим Гусевский, бывшая КВНщица Татьяна Нежельская и другие.
Галерея: "Маньячелло"
В бурятском поселке Сосновка творятся странные вещи: на рельсах лежит труп электрика с отрезанной головой, облитый маслом; полгода назад на улице зарубили топором старушку прямо в темечко, а в гостинице нашли повешенного поэта. Но местные полицейские в упор не видят литературных мотивов преступлений и списывают их на мелкий криминал и бытовуху. Маньячелло Тимофей, оформляющий убийства в виде иллюстраций к мировой литературе, страдает и сходит с ума из-за того, что в Сосновке его не понимают. Тимофей был воспитан гиперопекающей мамой-библиотекаршей и уверен, что каждый человек обязан знать и уважать классику.
Все меняется, когда в посёлок из города приезжает следователь Ольга. Эрудированная и начитанная, она сразу замечает фишку преступлений и говорит об этом начальству, но сталкивается со стеной непонимания, сексизма и насмешек. Местная полиция обеспокоена тем, что Ольга всерьёз собирается искать в Сосновке маньяка, поэтому делает всё, чтобы отослать её обратно. А Тимофей, в свою очередь, делает всё, чтобы удержать единственную понимающую его загадки женщину.
Продюсер Евгений Никишов:
"Сериал "Маньячелло" симпатичен нам прежде всего тем, что он очень талантливо сделан, изобретательно придуман.
Главный герой сериала - человек, который совершает преступления исходя из высшей нравственной цели, он раздирается несовершенством мира и не находит другого способа сделать мир лучше, кроме как совершать эти преступления, наказывая людей, которые, по его мнению, того заслуживают".
Смотрите сериал "Маньячелло" на канале ТНТ в 20:00 с 16 августа