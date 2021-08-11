Вакцина BioNTech/Pfizer. Нужна ли третья прививка от коронавируса?

На основании имеющихся данных вполне вероятно, что "в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации будет необходима третья прививка". Одновременно с этим оба фармацевтических концерна исходят из того, что третья прививка обеспечит самую высокую ступень защиты против всех известных на данный момент вариантов коронавируса, включая дельта-вариант, говорится в заявлении компаний Pfizer и BioNTech.

На что повлияет третья прививка?

Дополнительный защитный эффект вакцины против коронавируса, в принципе, вызывает вторая прививка. Если в организм попадает одинаковый вирус - в результате второй прививки или инфицирования, то иммунная система выдает усиленный и ускоренный ответ, поскольку ей уже знаком возбудитель. Эта реакция возникает благодаря тому, что информация о вирусе сохраняется в так называемых "клетках памяти" при первом контакте с вирусом. Эти клетки распознают антиген и могут реагировать очень быстро, чтобы уничтожить возбудитель заболевания. Поэтому так важна вторая прививка. И даже те, кто уже переболел коронавирусом, вакцинируются второй раз, поскольку их организму уже знаком возбудитель инфекции.

Некоторые прививки, например, против кори, нужно делать всего один раз в жизни. Другие, например, против столбняка, необходимо повторять каждые десять лет. Нынешняя дискуссия показывает, что имеющиеся данные о долгосрочном эффекте прививок против коронавируса весьма ограничены. Тому есть две причины. Во-первых, существуют разные данные о категориях привитых пациентов, например, о старых людях и хронически больных. А, во-вторых, пока отсутствуют данные, которые могут свидетельствовать о долгосрочном воздействии вакцины.

Поэтому вполне возможно, что осенью в домах престарелых будет проведен третий этап вакцинации, потому что старым людям с ослабленным иммунитетом может действительно понадобиться еще одна прививка.

Почему возникла дискуссия о третьей прививке?

Если смотреть на ситуацию глобально, то дебаты о третьей прививке идут несвоевременно. Ведь в то время, как во многих индустриальных странах к концу лета каждый житель получит возможность пройти вакцинацию против ковида, в бедных странах Азии, Африки и Латинской Америки из-за нехватки вакцины кампания по иммунизации еще даже не началась.

Согласно результатам исследования, недавно опубликованного в издании The Lancet, самые богатые страны мира, в которых проживает 16 процентов населения мира, обеспечили себе почти 70 процентов доз разрешенных к применению вакцин от коронавируса. В бедных странах, по данным ВОЗ, имеется лишь 0,2 процента всех вакцин от коронавируса. Основываясь на этих данных, массовая вакцинация в бедных странах, согласно The Economist, может начаться не раньше 2024 года.